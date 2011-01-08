باید برای جلوگیری از قطع درختان سنندج تدبیر می شد

ولی الله میرزائی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج و در واکنش به قطع درختان واقع در شهر اظهار داشت: من معتقدم که می شد با بررسی و همچنین ایجاد هماهنگی بهتر حداقل در خصوص عدم قطع درختان واقع در بستر رودخانه در این زمین جلوگیری کرد ولی متاسفانه این مهم به دلیل مختلف انجام نشد.

وی عنوان کرد: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان طی چند سال گذشته و با توجه به پیگیری های که انجام داده بود، حکم رفع تصرف از این زمین را از مرجع قضایی اخذ کرده بود و روز گذشته نیز این حکم اجرا شد و متاسفانه باعث قطع شدن تعداد زیادی درخت در این محل شد.

فرماندار شهرستان سنندج بیان داشت: زمین مورد نظر که در مالکیت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان قرار داشت طی سال های گذشته و توسط افراد سودجو مورد تصرف قرار گرفته بود که با پیگیری های مختلف مراجع قضایی استان به نفع اداره کل اوقاف و امور خیریه حکم را صادر و روز گذشته نیز برای بازپس گیری زمین اقدام به قطع این درختان شد.

میرزائی خاطرنشان کرد: با اندکی تدبیر و هماهنگی بیشتر بین مسئولان و مدیران می شد حداقل از قطع کردن درختان واقع در حریم رودخانه که مالکیت زمین آن در اختیار دولت است نیز جلوگیری کرد که متاسفانه این مهم هم عملی نشد.

روز گذشته و در اقدامی نادر بیش از سه هزار و 400 اصله درخت در محدوده شهر سنندج و در نزدیکی یکی از پارک های این شهر قطع شد.

شهردار سنندج در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: متاسفانه در این حرکت که بدون هماهنگی با شهرداری انجام شده بود بیش از سه هزار و 400 اصله درخت قطع شد که این عمل مورد اعتراض ماست و می شد که با برگزاری نشست های کارشناسی این مشکل را بدون این کار هم حل کرد.

در حال حاضر سرانه فضای سبز با احتساب پارک های جنگلی در شهر سنندج حدود پنج متر مربع است که تنها حدود نیمی از میانگین کشوری است.