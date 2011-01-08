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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۲۸

ترانه نان در مازندران تولید شد

ترانه نان در مازندران تولید شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس گروه مشاوران جوان ناحیه دو شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: برای اولین بار ترانه نان در مازندران تولید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون امیریان افزود: در راستای فرهنگ سازی و آموزش برای ارتقاء کیفیت نان و کاهش ضایعات نان برای اولین بار در کشور ترانه های اختصاصی برای نان بصورت نماهنگ تهیه و تولید شد.

وی خاطر نشان کرد: سیر داستانی این نماهنگ نوعی مقایسه تطبیقی بین نان های تولید شده با دستگاههای قدیمی و دستگاههای مدرن با تکنولوژی روز و کیفیت و بهداشت مرتبط با آنها است.

امیریان افزود: شعر این نماهنگ توسط رحمت الله حسن پور، شاعر بومی سرای مازندران و آهنگساز آن صادق اسحاقی و خواننده آن بهمن کلبادی پور از خوانندگان موفق و قدیمی صدا و سیما است.

وی افزود: در طول هفته کیفیت نان این نماهنگ از طریق سینما و شبکه استانی مازندران پخش می شود.

رئیس گروه مشاوران جوان ناحیه دو شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: حمایت های مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در تولید این اثر فرهنگی و تکمیل آن بصورت یک آلبوم اختصاصی نان موجب دلگرمی و قابل تقدیر  است.

کد مطلب 1227328

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