آمریکا کمکهای خود به پاکستان را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، آمریکا این اقدام را با هدف سرعت بخشیدن به پروژه رسیدن به صلح در منطقه انجام می دهد.

این تصمیم در آخرین نشست سال گذشته کاخ سفید که مربوط به بازبینی استراتژی جنگ افغانستان بود اتخاذ شد.

بر همین اساس قرار است طی روزهای آتی "جو بایدن" معاون رئیس جمهور آمریکا به پاکستان سفر کند تا در دیدار با مقامات سیاسی و نظامی این کشور برنامه های جدید کاخ سفید را به اطلاع اسلام آباد برساند.

در مهرماه نیز مقامات آمریکایی از تصمیم دولت این کشور برای ارائه کمک دو میلیارد دلاری به ارتش پاکستان خبر داده بودند. این کمک دو میلیارد دلاری ظرف پنج سال به ارتش پاکستان ارائه خواهد شد.

این کمک به منظور تسهیل امر مبارزه با شبه نظامیان به ارتش پاکستان ارائه می شود.