رالف فاینس و ریچل ویتس در "صفحه 8" بازی می کنند

به گزارش مهر از توتال فیلم " صفحه 8" از محصولات جدید شبکه تلویزیونی بی بی سی 2 است که قرار است از اواخر سال 2011 روی آنتن برود.



پیش از این بیل نایهی ، جودی دیویس و مایکل گمبون به جمع بازیگران این فیلم تلویزیونی پیوسته بودند.دیوید هیر نویسنده نامزد جایزه اسکار فیلمنامه " صفحه 8" را با اقتباس از نمایشنامه‌ای نوشته بیست سال پیش به رشته نگارش در آورده است.



فیلمبرداری "صفحه 8" از اواخر همین ماه آغاز می شود."صفحه 8 " داستان یک مامور کهنه کار سازمان جاسوسی ام آی فایو انگلستان را روایت می کند که پس از آنکه به مرگ رئیس و دوست قدیمی اش مشکوک می شود ، ناچار است شغل و هویت واقعی خود را رها سازد.در این میان آشنایی اش با یک همسایه زندگی اش را پیچیده تر می کند.



دیوید هیر نویسنده فیلمنامه در این باره گفت : این داستان چالش ها و دو رویی های دستگاه اطلاعاتی و امنیتی بریتانیا را عیان می کند.گرث نیم ، اسکات رودین و کریستین لنگان تهیه کنندگی این تله فیلم را بر عهده دارند.