معرفی تاریخ کهن تبریز اولویت قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حسین نجفی در حاشیه برگزاری بیستمین اجلاس مشورتی کمیسیون های فرهنگی اجتماعی شوراهای اسلامی کلانشهر ها و مراکز استانها در تبریز، افزود: ارتقای سطح فرهنگ عمومی، بهبود برخی ناهنجاری‌های اجتماعی، اصلاح آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی همچنین شناساندن تاریخ کهن تبریز به جوانان را جزو اولویت‌های کاری این سازمان در سال 90 است.

وی در ادامه تصریح کرد: سال 90 سال توسعه، تعالی و تحول فعالیت‌های فرهنگی در تبریز خواهد بود.

نجفی اظهار داشت: در سه ماهه پایانی سال‌جاری با انجام برنامه‌ریزی‌های منسجم به استقبال سال 90 خواهیم رفت.

حسین نجفی ادامه داد: حجم و نوع برنامه‌ها در سال 90 به مراتب از سال 89 بهتر خواهد بود و سعی خواهیم کرد با برگزاری برنامه‌های مستمر در طول سال نسبت به شناساندن تبریز به قشر کودک، نوجوان و جوان اقدام کنیم.

مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز گفت: تعامل راهبردی سازمان های فرهنگی هنری با کمیسیون های فرهنگی اجتماعی ضروری و اجتناب ناپذیر است.

حسین نجفی ضمن تاکید بر تعامل و همکاری کمیسیون های فرهنگی با سازمان های فرهنگی گفت: کمیسیون های فرهنگی اجتماعی به عنوان دستگاه مقنن و سیاستگذار در رشد و توسعه و تعالی فعالیت ها و برنامه های فرهنگی و اجتماعی نقش موثری دارند.

وی ادامه داد: تعامل بین این دونهاد می تواند عامل برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی، هنری و اجتماعی شود که در افزایش سطح فرهنگ عمومی جامعه و شهر ها بسیار موثر و مفید خواهد بود.

مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز تصریح کرد: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز با اجرای برنامه های متنوع و مختلف همچون جشنواره تابستانی تبریز که در طول فصل تابستان برگزار می شود، جشنواره سراسری عکس فیروزه و صدها عنوان برنامه فرهنگی و هنری گام های ماندگاری را در جهت افزایش سطح فرهنگ عمومی و شهروندمداری در جامعه برداشته است.

وی همچنین در ادامه به برگزاری هفته فرهنگی تبریز در تهران نیز اشاره کرد و گفت: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز با همکاری و پشتیبانی شهردار تبریز و شورای اسلامی کلانشهر تبریز به مدت یک هفته با برگزاری بیش از 100 عنوان برنامه فرهنگی هنری با حضور بیش از 200 نفر از هنرمندان تبریز میهمان هموطنان پایتخت بود.