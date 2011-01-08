افزایش 540 درصدی دستگیری اشرار/ قاچاق سوخت 32 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم احمد گراوند ظهر شنبه در نشستی با حضور خبرنگاران با اشاره به عملکرد سه روز گذشته فرماندهی مرزبانی گفت: در تاریخ 15 دی‌ماه یکی از واحدهای هنگ مرزی سراوان دو نفر از اشرار را که اقدام به ترور 5 نفر از پرسنل نیروی انتظامی و مرزبانی کرده بودند به هلاکت رساندند.

وی ادامه داد: همچنین هنگ مرزی میرجاوه نیز در دو عملیات جداگانه در تاریخ 13 دی‌ماه حدود هزار و 810 کیلو مواد مخدر را کشف و دو نفر از اشرار را به هلاکت رساندند.

سرتیپ گراوند تصریح کرد: بیشتر مواد مخدر کشف شده از این افراد تریاک بوده است.

وی افزود: ماموران هنگ مرزی تایباد نیز در سه عملیات حدود 200 کیلو هروئین و تریاک را کشف، دو تن از اشرار را کشته و سه قبضه اسلحه از آنان کشف و ضبط کردند.

جانشین فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی تصریح کرد: در طول 72 ساعت گذشته ماموران مرزبانی 6 تن از اشرار را کشته، دو تن مواد مخدر و بیش از 20 هزار بطر مشروبات الکلی و 48 قبضه انواع کشف و ضبط کردند.

افزایش 540 درصدی دستگیری اشرار

وی با اشاره به آمار عملکرد 9 ماهه فرماندهی مرزبانی گفت: در طول این مدت کشفیات مواد مخدر15 درصد، کشف اسلحه 41 درصد، مشروبات الکلی 83 درصد، سوخت 32 درصد، تجهیزات ماهواره 741 درصد، سیگار 296 درصد و دستگیری اشرار 540 درصد افزایش داشته است.

سرتیپ گراوند گفت: میزان گروگان‌گیری در مرزهای کشور در طول سال جاری با مدت مشابه سال گذشته تفاوتی نداشته است.

وی افزود: همچنین در تاریخ 6 دی‌ماه ماموران مرزبانی موفق شدند در مرز زابل سه نفر از عوامل نفاق را شناسایی و دستگیر کنند.

جانشین فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی با اشاره به کاهش قاچاق با آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها گفت: در مرز پاکستان 24 درصد شاهد افزایش قاچاق سوخت بوده‌ایم که این امور نشان دهنده سوددهی بالای قاچاق سوخت برای این افراد علیرغم افزایش قیمت سوخت در کشور هستیم.

وی افزود: در مرز افغانستان قاچاق 54 درصد، مرز ترکیه 77 درصد، مرز عراق 40 درصد، سواحل جنوبی 44 درصد و به طور مجموع در مرزهای کشور قاچاق سوخت 32 درصد کاهش داشته است.

سرتیپ گراوند تصریح کرد:‌ در یک ماهه آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها 454 هزار و 744 لیتر سوخت قاچاق کشف که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 671 هزار و 613 لیتر بوده که این نشان دهنده کاهش 32 درصد قاچاق سوخت در کشور است.