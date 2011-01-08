به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود میرکاظمی امروز در جمع خبرنگاران در تشریح مهمترین محورهای مذاکرات گازی ایران و ترکیه با بیان اینکه در این نشست دو طرف در خصوص مسائل مورد علاقه و ارتقای سطح روابط و همکاریهای دو جانبه بحث و تبادل نظر کردند، گفت: با توجه به سطح فعلی روابط امکان حل و فصل مشکلات و مسائل دو جانبه در کوتاهترین زمان وجود دارد.

وزیر نفت از رکود حاکم بر اقتصاد جهانی به عنوان یکی از موضوعات گفتگوهای دو جانبه در تهران یاد کرد و افزود: ترانزیت گاز ایران از مسیر ترکیه به کشورهای متقاضی از دیگر موضوعاتی بود که در نشست امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این عضو کابینه دولت با اعلام اینکه تا پایان روزجاری کمیته های مشترک دو کشور جزئیات مسائل و راهبردهای دو جانبه را مورد بررسی بیشتری قرار می دهند، بیان کرد: در حال حاضر ایران با صادرات روزانه 30 میلیون متر مکعب گاز طبیعی یکی از تامین کنندگان بزرگ گاز ترکیه است.

به گزارش مهر، پیش از برگزاری این نشست دو جانبه برخی از خبرگزاریهای خارجی از درخواست وزیر نفت و انرژی ترکیه مبنی بر کاهش حجم و قیمت فروش گاز طبیعی ایران به عنوان یکی از محورهای این مذاکرات دو جانبه یاد کرده اند.



پیگریهای مهر از وزارت نفت نشان می دهد که مهمترین محور برگزاری این نشست گازی دستیابی به یک توافق نهایی بین ایران و ترکیه برای ترانزیت گاز طبیعی به کشور سوئیس بوده است.

بر اساس توافق 34 ماه گذشته مقامات تهران- ژنو، شرکت ملی صادرات گاز ایران و ای.جی.ال سوئیس یکی از بزرگترین قراردادهای صادرات گاز طبیعی را امضا کرده بودند.



به دنبال این توافق 25 ساله، ایران باید از ابتدای سال 2009 میلادی در فاز نخست سالانه 500 میلیون متر مکعب گاز به این کشور اروپایی صادر می کرد که مطابق برنامه زمان بندی تعریف شده باید حجم صدور گاز طبیعی تا سال 2012 میلادی به پنج میلیارد متر مکعب در سال افزایش می یافت.



در حال حاضر به نظر می رسد ساخت خط لوله گاز سوئیس در بخشهایی از اروپا به پایان رسیده و در صورت موافقت ترکیه امکان صادرات گاز طبیعی به این کشور اروپایی فراهم خواهد شد.