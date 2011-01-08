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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۳۸

حجت الاسلام نعمت اللهی:

انجمنهای اسلامی به دنبال احیای ارزشهای دینی باشند

انجمنهای اسلامی به دنبال احیای ارزشهای دینی باشند

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: احیای ارزشهای دینی وظیفه اساسی انجمنهای اسلامی است که باید بر احیای آن در جامعه تلاش کنند.

به گزارش خبرنگر مهر در بوشهر، حجت الاسلام علی نعمت اللهی بعد از ظهر شنبه در سی و هشتمین گردهمایی سراسری انجمنهای اسلامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان بوشهر، اظهار داشت: شخصیت حضرت سیدالشهدا (ع) دارای ابعاد سیاسی، عبادی، اجتماعی و اقتصادی بود.

وی اظهار داشت: تأثیر حادثه کربلا برای همه زمانها و مکانهاست و نقش مؤثر آن در حرکتهای مذهبی و دینی در طول تاریخ بی بدیل است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر تاکید کرد: وظیفه اصلی انجمنهای اسلامی در حال حاضر فراهم کردن بستر مناسب برای احیای ارزشهای دینی است که در قالب حفظ پیام حرکت سرخ عاشورا و قیام خونین کربلا نمود پیدا می کند.

نعمت اللهی با اشاره به فعالیت مؤثر انجمن اسلامی مجموعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ضمن تشکر و قدردانی از حمایتهای مسئولان دانشگاه در خصوص احیای ارزشهای دینی، خواستار توجه بیش از پیش اعضای شورای سرپرستی انجمن اسلامی دانشگاه در استفاده از شیوه ها و روشهای نوین و جذب افراد متخصص و متعهد به خدمت در این تشکل فرهنگی و مذهبی شد.

کد مطلب 1227335

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