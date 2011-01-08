انجمنهای اسلامی به دنبال احیای ارزشهای دینی باشند

به گزارش خبرنگر مهر در بوشهر، حجت الاسلام علی نعمت اللهی بعد از ظهر شنبه در سی و هشتمین گردهمایی سراسری انجمنهای اسلامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان بوشهر، اظهار داشت: شخصیت حضرت سیدالشهدا (ع) دارای ابعاد سیاسی، عبادی، اجتماعی و اقتصادی بود .

وی اظهار داشت: تأثیر حادثه کربلا برای همه زمانها و مکانهاست و نقش مؤثر آن در حرکتهای مذهبی و دینی در طول تاریخ بی بدیل است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر تاکید کرد: وظیفه اصلی انجمنهای اسلامی در حال حاضر فراهم کردن بستر مناسب برای احیای ارزشهای دینی است که در قالب حفظ پیام حرکت سرخ عاشورا و قیام خونین کربلا نمود پیدا می کند .