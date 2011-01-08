انجمنهای اسلامی به دنبال احیای ارزشهای دینی باشند

به گزارش خبرنگر مهر در بوشهر، حجت الاسلام علی نعمت اللهی بعد از ظهر شنبه در سی و هشتمین گردهمایی سراسری انجمنهای اسلامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان بوشهر، اظهار داشت: شخصیت حضرت سیدالشهدا (ع) دارای ابعاد سیاسی، عبادی، اجتماعی و اقتصادی بود.
وی اظهار داشت: تأثیر حادثه کربلا برای همه زمانها و مکانهاست و نقش مؤثر آن در حرکتهای مذهبی و دینی در طول تاریخ بی بدیل است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر تاکید کرد: وظیفه اصلی انجمنهای اسلامی در حال حاضر فراهم کردن بستر مناسب برای احیای ارزشهای دینی است که در قالب حفظ پیام حرکت سرخ عاشورا و قیام خونین کربلا نمود پیدا می کند.
نعمت اللهی با اشاره به فعالیت مؤثر انجمن اسلامی مجموعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ضمن تشکر و قدردانی از حمایتهای مسئولان دانشگاه در خصوص احیای ارزشهای دینی، خواستار توجه بیش از پیش اعضای شورای سرپرستی انجمن اسلامی دانشگاه در استفاده از شیوه ها و روشهای نوین و جذب افراد متخصص و متعهد به خدمت در این تشکل فرهنگی و مذهبی شد.
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