طرح فلاح در استان البرز اجرا می شود

قربانعلی مصطفایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اشاره به به اجرای این طرح در طول سال و در مناسبتها افزود: طرح فلاح در راستای ارتقای عزت نفس خانواده ها و هدایت آنان برای برپایی مجالس به مناسبت اعیاد و ایام ولادت و شهادت ائمه اطهار (ع) در منازل ایشان اجرا می شود.

وی ادامه داد: در این راستا این نهاد نسبت به تامین هزینه پذیرایی و حق الزحمه روحانی جلسه مذهبی با خانواده همکاری می کند که این امر از مشکلات پیش رو می کاهد.

این مسئول اظهار داشت : کلیدی ترین دستاورد این طرح ارتباط فرهنگی امداد با عموم مردم است ضمن اینکه طرح یادشده، این ارتباط را از نظر کیفی و کمی بهبود و ارتقا می بخشد.

مصطفایی یادآور شد: بر این اساس از ابتدای سال جاری تعداد 760 مجلس در سطح منطقه غرب استان تهران و البرز برگزار شده که مبلغ 228 میلیون ریال در این سر فصل هزینه شده است.

بازدید رئیس کمیسیون بانوان استانداری از طرحهای اشتغالزایی





رئیس کمیسیون بانوان استانداری البرز به همراه هیئت همراه و مسئولان کمیته امداد از طرحهای اشتغالزایی این استان به خصوص طرحهای مددجویان زن سر پرست خانوار بازدید کرد.

در این زمینه، رئیس کمیسیون بانوان استانداری از طرحهای دو تن از سرپرستان زن خانوار که یکی به تولیدی پوشاک و دیگری به تولید و فروش غذاهای سنتی مشغول بودند، دیدن کرد.



این مددجویان موفق در امر اشتغال از طریق وام اشتغال کمیته امداد به خودکفایی رسیدند و باعث اشتغال چند تن دیگر نیز شده اند.

بر این اساس سه هدف عمده گمیته امداد در زمینه استقلال اقتصادی خانواده ها، توانمندسازی نیازمندان، جهت دار کردن اشتغال و هماهنگی و همسویی اشتغال در امداد با برنامه های دولت عنوان شده است.