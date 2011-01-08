83 درصد راههای روستایی بالای 50 خانوار گیلان آسفالت شد

سبحان الله علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در استان گیلان هزار و 475 روستای بالای 50 خانوار زندگی می کنند که هزار و 225 روستا از نعمت آسفالت بهره مند هستند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه طی سال گذشته مجموعه وزارت راه و ترابری در گیلان که هشت دستگاه هستند، هزار و 880 میلیارد ریال هزینه کردند، اظهارداشت: امسال تاکنون برای تمامی دستگاههای زیر مجموعه وزارت راه و ترابری در استان دو هزار و 400 میلیارد ریال مصوب شده است.

مدیرکل راه و ترابری گیلان در پاسخ به این سئوال که این اداره کل برای ارائه خدمات راهداری به مردم در فصل سرما معمولا گروه های ویژه راهداری را راهی جادههای استان می کند، وضعیت اعزام گروه ها امسال به چه صورتی است، گفت: متناسب با شرایط جوی که در استان وجود دارد نیروهای راه و ترابری برای راهداری اقدام می کنند.

وی خاطر نشان کرد: راهداران برای نگهداری راههای استان در چهار فصل اقدامات مناسب را انجام می دهد با توجه به شرایط جوی و اهمیت زمان و رسیدگی به این موضوع در فصل زمستان بیشتر جلوه می کند و همچنین برای مردم قابل لمس تر است به این دلیل روز اول دی ماه به عنوان روز "راهدار" نامگذاری شده اما متناسب با نوع آب و هوا و نیاز راههای استان، راهداران به موقع پاسخگو هستند.

علیپور گفت: سنوات گذشته در استان گیلان نشان می دهد از اوائل آذرماه راهداران در مناطق خاصی که نیاز است در سطح استان حضور می یابند و این موضوع تا اواسط فرودین ماه سال آینده نیزادامه دارد.

وی یادآورشد: راه و ترابری گیلان امسال در قالب 42 اکیپ، 15 راهدارخانه ثابت و 9 راهدارخانه سیار با 268 دستگاه ماشین آلات سنگین، نیمه سنگین و سبک و همچنین 474 نفر پرسنل مجرب نسبت به بازگشایی، ایمن سازی و کمک رسانی به مردم در فصل سرما آمادگی لازم را دارد.