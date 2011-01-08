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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۱۲

در برنامه چهارم توسعه؛

مقوله پژوهش در کشور مورد بی‌ مهری قرار گرفت

مقوله پژوهش در کشور مورد بی‌ مهری قرار گرفت

رشت - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه در برنامه چهارم توسعه کشور امر پژوهش مورد بی‌ مهری قرار گرفته است، گفت: در این برنامه دو درصد اعتبارات هر سازمانی به بخش پژوهش اختصاص یافته بود که چهاردهم درصد تحقق پیدا کرد.

اسدالله عباسی در گفتگوبا خبرنگار مهر در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه "رویکرد برنامه پنج توسعه در زمینه آموزش، تحقیقات و پژوهش به چه صورتی است"، افزود: در برنامه پنجم توسعه به الزام استفاده از پژوهش در برنامه ‌ریزی‌ های کشور پرداخت شده وهمچنین سازمانها، ادارات و نهادها ملزم به امر پژوهش شده اند.

وی همچنین سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی را تا پایان برنامه پنجم سه درصد عنوان کرد و اظهارداشت: از نقاط قوت برنامه پنجم افزایش سه درصدی سهم پژوهش در تولید ناخالص داخلی است که امیدواریم محقق شود.

نماینده مردم رودسر و املش در خصوص وضعیت پرداخت مطالبات چایکاران طی سال جاری اشاره کرد و گفت: تمامی مطالبات چایکاران پرداخت شده و وام بهزراعی باغات چای نیز آماده است.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات صنعت چای در سال جاری اشاره کرد و افزود: عدم افزایش بهای برگ سبز چای، تاخیردرپرداخت بهای برگ سبز چای و در نهایت عدم صدورحکم ریاست به سرپرست سازمان چای کشورازجمله این مشکلات است.

عباسی با بیان اینکه امسال بخش خصوصی وارد عرصه واردات و صادرات چای شد، اظهارداشت: با تدبیر سازمان چای کشور و ورود بخش خصوصی به این عرصه دیگر مثل گذشته چای خشک تولیدی در کارخانجات دپو نخواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه شهرستانهای املش و رودسر از مناطق چای خیز کشور هستند، یادآورشد: با ایجاد کارخانه های نوین فرآوری چای، راه اندازی صنایع جانبی، آبیاری مدرن، بسته بندی مناسب، بهزراعی، نوسازی و بازسازی باغات  و کارخانجات چای می توان به رونق صنعت چای شمال کشور امیدوار بود.

کد مطلب 1227338

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