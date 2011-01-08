مقوله پژوهش در کشور مورد بی‌ مهری قرار گرفت

اسدالله عباسی در گفتگوبا خبرنگار مهر در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه "رویکرد برنامه پنج توسعه در زمینه آموزش، تحقیقات و پژوهش به چه صورتی است"، افزود: در برنامه پنجم توسعه به الزام استفاده از پژوهش در برنامه ‌ریزی‌ های کشور پرداخت شده وهمچنین سازمانها، ادارات و نهادها ملزم به امر پژوهش شده اند.

وی همچنین سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی را تا پایان برنامه پنجم سه درصد عنوان کرد و اظهارداشت: از نقاط قوت برنامه پنجم افزایش سه درصدی سهم پژوهش در تولید ناخالص داخلی است که امیدواریم محقق شود.

نماینده مردم رودسر و املش در خصوص وضعیت پرداخت مطالبات چایکاران طی سال جاری اشاره کرد و گفت: تمامی مطالبات چایکاران پرداخت شده و وام بهزراعی باغات چای نیز آماده است.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات صنعت چای در سال جاری اشاره کرد و افزود: عدم افزایش بهای برگ سبز چای، تاخیردرپرداخت بهای برگ سبز چای و در نهایت عدم صدورحکم ریاست به سرپرست سازمان چای کشورازجمله این مشکلات است.

عباسی با بیان اینکه امسال بخش خصوصی وارد عرصه واردات و صادرات چای شد، اظهارداشت: با تدبیر سازمان چای کشور و ورود بخش خصوصی به این عرصه دیگر مثل گذشته چای خشک تولیدی در کارخانجات دپو نخواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه شهرستانهای املش و رودسر از مناطق چای خیز کشور هستند، یادآورشد: با ایجاد کارخانه های نوین فرآوری چای، راه اندازی صنایع جانبی، آبیاری مدرن، بسته بندی مناسب، بهزراعی، نوسازی و بازسازی باغات و کارخانجات چای می توان به رونق صنعت چای شمال کشور امیدوار بود.