بندر تجاری آستارا بارقه امید فعالان اقتصادی است

فرهاد دلقپوش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت بارگیری کالا در بندر تجاری آستارا و توسعه بخشهای گردشگری و صیادی افزود: با راه اندازی بخش گردشگری و صیادی بندر آستارا این بندر می تواند به بندر توسعه یافته و مدرن با تجهیزات بسیار مناسب تبدیل شود.

وی با بیان اینکه آستارا می تواند مرکز ثقل تجارت باشد، اظهارداشت: از ظرفیتهای بندرآستارا باید بهره برداری بهینه شود و فرصتهای آن را قدر دانست.

نماینده مردم آستارا با بیان اینکه پروژه راه آهن بین المللی گیلان امکانات حمل و نقل بار ایران و جمهوری آذربایجان را نیز گسترش می دهد، گفت: در حال حاضر زیرساختهای اولیه برای احداث خط آهن و ریل گذاری در قسمت حوزه کمربندی آستارا و اتصال آن به جمهوری آذربایجان آماده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه آستارا دروازه اروپایی ایران است، خاطرنشان کرد: آستارا مهمترین مرز تجارت ایران است و می تواند از طریق برقراری ارتباط ریلی، دریایی، ترانزیت زمینی و جاده ای متصل شود.

دلقپوش آستارا را شاهرگ ارتباطی و پایلوت توسعه دانست و یادآورشد: استفاده از فرصتهای بندرتجاری آستارا موجب تحول گیلان است و به عنوان پیوند دهنده دو راه آهن مهم و بین المللی درآینده نزدیک نقش چشمگیر خود را برای کشور با مزیتهای فراوان ایفا می کند.