معوقه مددجویان کمیته امداد استان البرز به زودی واریز می شود

علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: پرداختی کمک هزینه معیشتی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد هر دو ماه یکبار پرداخت می شد که از این پس هر ماه به حساب مددجو واریز می شود.

وی ادامه داد: بر این اساس معوقه مهرماه مددجویان به حساب آنها واریز شده و معوقه های آبان و آذر ماه به زودی پرداخت می شود.

این مسئول اظهار داشت: مددجویان تحت حمایت کمیته امداد به غیر از کمک هزینه معیشتی از خدمات دیگر این نهاد شامل هزینه های درمان، هزینه دانش آموزی و دانشجویی، هزینه مسکن اشتغال وخودکفایی و ... برخوردار می شوند.

سالارکیا اظهار امیدواری کرد تا با پیگیری نمایندگان مردم در خانه ملت و مسئولان کمیته امداد کمک هزینه معیشتی مددجویان افزایش یابد.

277 مددجوی کمیته امداد استان البرز صاحب مسکن شدند

سالارکیا در بخش دیگری از سخنان خود نیز افزود: تعداد 277 مددجوی کمیته امداد استان البرز که از نعمت داشتن مسکن محروم بودند با حمایت های کمیته امداد صاحب مسکن شدند

وی با اشاره به افزایش خدمات مسکن محرومان و مددجویان امداد در دولت نهم و دهم ادامه داد: تلاشها برای کاهش مشکلات مددجویان در زمینه های مختلف ادامه دارد.

این مسئول اظهار داشت: تعداد 57 واحد مسکونی با هزینه ای بالغ بر 12 میلیارد ریال از محل اعتبارات امداد و کمک خیران به مددجوان فاقد مسکن تحویل داده شده است.

220 واحد مسکونی از محل اعتبارات وزارت رفاه احداث شد

سالارکیا اضافه کرد: همچنین 220 واحد مسکونی با رقمی بالغ بر 51 میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت رفاه و تعهدات دور دوم سفر رئیس جمهور و کمک خیرین به مددجویان نیازمند فاقد مسکن تحویل داده شد.

وی خاطر نشان کرد: سلامت و توانمندی یک خانواده در داشتن یک سر پناه سالم است و امیدواریم روزی شاهد باشیم که دیگر هیچ نیازمندی بی سر پناه نباشد.

این مسئول یادآور شد: تعمیر، بازسازی، تکمیل مسکن مددجویان، گازکشی، لوله کشی، خرید مسکن برای مددجویان و ... از جمله اقدامات این اداره در خصوص مسکن مددجویان است.