برداشت گل از مزارع بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، نوذر منفرد بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: کشت گل در بوشهر از آبان ماه آغاز و برداشت آن از اواسط دی آغاز می شود و تا اواخر اردیبهشت سال آینده ادامه دارد.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود در این مدت زمان شش میلیون شاخه گل گلایول، لیلیوم، آفتابگردان و مریم برداشت شود، گفت: دشتستان با تولید پنج میلیون و 700 هزار شاخه گل رتبه نخست تولید در استان را دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با بیان اینکه در سال گذشته چهار میلیون شاخه گل در استان بوشهر تولید شد، اظهار داشت: پیش بینی ما این است سال آینده 60 هکتار از زمینهای استان بوشهر زیر کشت گل برود و 9 میلیون شاخه گل تولید شود.

منفرد افزود: با توجه به شرایط مناسب آب و هوایی استان بوشهر در فصل زمستان این استان مکانی بسیار مناسب برای تولید گل در این فصل به شمار می رود.