حسینعلی شمعانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار داشت: به دلیل برخورداری از صنایع مادر و بسیاری از واحدهای صنعتی دیگر حجم قابل توجهی از حمل و نقل کالا در محدوده جغرافیایی این استان انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: البته علاوه بر آن شرایط اقلیمی و فرهنگی استان نیز در رونق گردشگر به این استان افزوده است.

مدیرکل اداره حمل و نقل پایانه‌های استان اصفهان با بیان اینکه وجود مراکز علمی و دانشگاهی حمل مسافر به مقصد اصفهان را افزایش داده است، بیان داشت: بر این اساس 13.5 درصد از حمل و نقل جاده‌ای مربوط به استان اصفهان است.

وی گفت: توجه به زیرساختهای لازم و سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در این بخش اجتناب ناپذیر است.

شمعانیان با اشاره به اینکه استان اصفهان در زمینه حمل و نقل هوایی و ریلی نیز نیازمند تحول و توسعه است، افزود: راه‌آهن و فرودگاه اصفهان در این سالها با رشد خوبی روبرو نبوده است.

وی به روند رو به رشد نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان اشاره کرد و گفت: بیشترین میزان نوسازی و تعداد ناوگان به این استان اختصاص دارد.

مدیرکل اداره حمل و نقل پایانه‌های استان اصفهان با اشاره به اینکه برای تسهیل و جابجایی مسافران به ویژه در فصول خاص و پرتردد سال باید تمهیدات گسترده فراهم کرد، اظهار داشت: این اقدام به منظور ایمن‌سازی جاده‌هاست و نیازمند بررسیهای خاص و تاثیرگذار است.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر 140 شرکت مسافربری در استان فعالیت می‌کنند که از این تعداد 47 شرکت در شهرستان اصفهان وجود دارند، افزود: اقدامات آنها در راستای توسعه حمل و نقل و همچنین خدمت‌رسانی به مردم است.

شمعانیان تاکید کرد: احترام به حقوق مصرف‌کنندگان موجب پیشرفت و موفقیت در هر زمینه‌ای می‌شود.