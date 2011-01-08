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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۵۵

قانعی فرد اعلام کرد:

تغییر کاربری 480 هکتار زمین برای توسعه فیزیکی شهر میناب

تغییر کاربری 480 هکتار زمین برای توسعه فیزیکی شهر میناب

بندرعباس - خبرگزاری مهر: فرماندار میناب گفت: یکی از برنامه های مهم در دست بررسی دولت، تغییر کاربری 480 هکتار زمین بلا استفاده برای توسعه فیزیکی شهر میناب است.

به گزارش خبرنگار مهر در میناب، قانعی فرد ظهر شنبه در جلسه بررسی مشکلات مردم توسعه فیزیکی شهر میناب را یکی از برنامه های مهم در دست اقدام عنوان کرد و بیان داشت: با توجه به بافت قدیمی شهر میناب حدود 480 هکتارزمین وجود دارد که کاربری خاصی نداشته و بدون استفاده هستند که نیاز به ساماندهی دارد.

وی اضافه کرد: در حال بررسی و مطالعه هستیم تا با تغییر کاربری این زمینها برای توسعه فیزیکی شهر میناب اقدام کنیم.

فرماندار میناب در ادامه  در خصوص شهرهای تازه تاسیس سندرک و هشتبندی اظهار داشت: طرحهای جامع در خصوص توسعه فضای این دو شهر نیز تهیه شده که باید اصلاحاتی روی آنها صورت گیرد تا اجرایی شود.

وی تصریح کرد: با اجرایی شدن این طرحها امیدواریم شاهد شهرهایی با تمام امکانات باشیم که در خور شان مردم باشد.

قانعی فرد با بیان اینکه توسعه زیرساختها در فضای شهر یکی از نیازها و ضرورتهای اساسی در مباحث شهرسازی است، افزود: برنامه ریزیهایی انجام شده تا با همت مسئولان و خدمتگزاران تمامی کوچه های شهر میناب آسفالت شود و دیگر کوچه خاکی در سطح شهر نداشته باشیم.

وی ابراز داشت: البته با توجه به میزان اعتبارات اختصاص یافته امکان انجام کار در یک مرحله وجود ندارد ولی آسفالت معابر شهر از اولویتها و برنامه های اصلی در زمینه امور شهر میناب است.

کد مطلب 1227350

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