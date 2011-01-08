شناسایی 22 محموله غیراستاندارد از سوی استاندارد تهران

مسلم بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: طی دو ماه گذشته، 22 محموله که شامل کالای غیر استاندارد وارداتی از کشور های اروپایی و آسیایی بود توسط بازرسان و کارشناسان اداره کل استاندارد استان تهران، در گمرکات شناسایی شد.

وی ادامه داد: 22 محموله کالای غیر استاندارد وارداتی به ارزشی حدود 472483 دلار، طی دو ماه گذشته توسط بازرسان

این اداره کل در گمرکات استان تهران شناسایی و جهت مرجوع نمودن آن به مبدا حمل به گمرکات ذیربط اعلام شده است.

بیات ضمن معرفی کالاهای فوق با اشاره به نام تجاری آنها افزود: 22 قلم کالاهای غیر استاندارد وارداتی شامل رنگ نساجی با نام تجارتیYORIKSHIRE به مشخصات فنی YELLOW6G-LS تولید کشور آلمان ، خودکار با نام تجارتی MILANتولید کشور اسپانیا و آمالگاماتوربا نام تجارتی monitex در مدل UMDNS code no10082تولید کشور تایوان بوده است.

وی عنوان کرد: دیتا پرژکتور با نام تجارتی ELUX در مدل SX-820 تولید کشور تایوان، آب معدنی با نام تجارتی

تترا پک در مدل پاکتی تولید کشور ایتالیا، دیگ زودپز با نام تجارتی GRAND در مدل7 لیتری تولید کشور چین از دیگر موارد یادشده بوده است.

باتری های غیر استاندارد نیز در این محموله وجود داشت

این مسئول با اشاره به باتری های غیر استاندارد موجود در این محموله افزود: باتری های یادشده تولید کشور چین بوده و شامل باتری قلمی و نیم قلمی با نام تجارتی XRDدر مدل R6P و باتری موبایل با نام تجارتی NOKIA، در مدل BL-5C Li-Lon است.

وی، دیگر اقلام غیر استاندارد این محموله را ظروف کریستال لهستانی با نام تجارتی ROMANTA ، سیلندر فولادی چینی در مدل Oxygen cylinder، لنت ترمز پژو 405 چینی با نام تجارتی super در مدل super ، سانتریفوژ دانمارکی با نام تجارتی Scan speedدر مدل mini ، روغن پالم ترکیه ای با نام تجارتی BESLER ، عینک آفتابی چینی با نام تجارتی fortune ، کاغذ دیواری آلمانی با نام تجارتی p+s ، چکش چینی با نام تجارتی professional و سیم چین چینی

با نام تجارتی professional عنوان کرد.