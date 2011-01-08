22 پیشگام فناوریهای علمی در سینمای هالیوود تقدیر می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، در مراسم ویژه ای که روز 12 فوریه در بورلی هیلز برگزار می شود از 22 نفر از فعالان حوزه فناوری و تکنیکهای علمی سینما تقدیر می شود که ده نفر از میان این جمع جایزه دستاورد یک عمر فعالیت هنری را دریافت می کنند.



در بیانیه آکادمی در این زمینه آمده است : این عده نقشی به سزا و تاثیر گذار در پیشرفت دستاوردهای فنی سینما داشته اند. برخلاف دیگر جوایز اسکار این گروه از تکنیسین ها لزوما برای کار های خود در سال 2010 مورد تقدیر قرار نمی گیرند.



در مراسم اصلی اهدای جایزه اسکار که 15 روز بعد از مراسم فعالان فناوریهای سینمایی برگزار می شود نام این برندگان اعلام خواهد شد.نام جایزه این فعالان " جایزه علمی و مهندسی " نهاده شده است.

