آلمان در برابر فشارها برای محدود کردن ایران ایستادگی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، برند اریل سفیر آلمان در تهران صبح امروز شنبه با علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدای این دیدار بروجردی با تاکید بر اهمیت گسترش و تقویت روابط دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و آلمان گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ازهر گونه فعالیت در عرصه های گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برای توسعه ارتباطات فی ما بین دو کشور استقبال و حمایت می کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت مجالس دو کشور در تقویت و تحکیم روابط افزود: تبادل هیئت های پارلمانی و سیاسی در چند ماه اخیر نشان می دهد که اراده سیاسی در دو کشور برای گسترش روابط وجود دارد.

وی همچنین گفت: مجالس ایران و آلمان باید جهت تعمیق و توسعه همکاری های فی ما بین تلاش بیشتری انجام دهند و آلمان باید با اتخاذ سیاستی مستقل در مقابل فشارهای گوناگون خارجی برای محدودیت روابط با ایران ایستادگی کند.

بروجردی در پایان این دیدار، مذاکرات آتی ایران و 1+5 را فرصت مناسبی برای کشورهای غربی دانست و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران از هرگونه فرصتی برای نشان دادن حسن نیت و شفاف بودن فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود استفاده می کند و انتظار ما این است این مذاکرات زمینه ساز رویکرد جدید جهان غرب در مقابل جمهوری اسلامی ایران باشد.

در ادامه این ملاقات اقای برند اربل سفیر آلمان در تهران با تاکید بر اهمیت تلاش های دیپلماتیک در جهت توسعه روابط دو کشور به تشریح فعالیت های انجام شده در دوره ماموریت خود در کشورمان پرداخت و گفت: تمام تلاش خود را برای توسعه مناسبات فی ما بین دو کشور به کار خواهم گرفت.

وی با قدردانی از مقامات جمهوری اسلامی ایران برای برقراری امکان ملاقات دو زندانی آلمانی با خانواده هایشان در ایران گفت: حسن نیت جمهوری اسلامی ایران در اینگونه اقدامات نشانگر اهمیت گسترش همکاری ها و رفع سوء تفاهمات فی ما بین می باشد.