"جنوب آسمانی" به "سی و سه روز" تغییر نام داد

جمال شورجه کارگردان این فیلم به خبرنگار مهر گفت: طراحی فیلمنامه و اجرای این قصه بر اساس حوداث مستند و واقعی جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان شکل گرفته است، به همین دلیل طی صحبت‌هایی که با سایر عوامل تولید این فیلم سینمایی انجام شد تصمیم به تغییر عنوان این فیلم گرفتیم و عنوان "سی و سه روز" را برای آن انتخاب کردم.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر چرایی انتخاب موضوع حماسه مردم لبنان در مقابل رژیم صیهونیستی گفت: خرمشهر یکی از شهرهایی است که مردم آن در دوران جنگ مقاومت‌های بسیاری کردند و در راستای این مقاومت خسارت‌های جانی و مالی بسیاری هم متحمل شدند. در واقع حماسه و پایمردی مردم و رزمندگان آنقدر ستودنی بود که فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی بسیاری ساخته شد. مقاومت مردم غزه در جنگ سی وسه روزه کمتر از پایداری مردم دلیر خرمشهر نبوده است، به همین دلیل ساخت این فیلم را در راس برنامه‌های خود قرار دادم و سرانجام با همکاری مشترک بنیاد سینمایی فارابی، حزب‌الله و دولت لبنان فیلم "سی وسه روز" تولید شد.

این کارگردان در ادامه افزود: روستای عیت الشعب یکی از جنوبی‌ترین روستاهای هم مرز با رژیم صیهونیستی است که همواره مورد تهاجم قرار گرفته است اما مردم این روستا در جنگ 33 روزه مقاومت بسیاری در مقابل این رژیم از خود نشان دادند و داستان این فیلم شرح دلاوری‌های آنها است.

شورجه در ادامه صحبت‌های خود درباره ساخت موسیقی گفت: یک نسخه از فیلم "سی و سه روزه" را در اختیار طاهر ماملی قرار دادیم تا ساخت موسیقی را در سوریه آغاز کند و تاکنون اتودهای موسیقی این فیلم آماده شده و قرار است پس از اینکه نسخه اولیه موسیقی این فیلم را دیدم و تائید شد مراحل بعد ساخت موسیقی این اثر انجام شود.

این کارگردان سینمای دفاع مقدس در پایان صحبت‌های خود در پاسخ به این سئوال که چرا موسیقی این فیلم توسط یک آهنگساز ایرانی ساخته نشده است گفت: ماهیت کلی فیلم "سی و سه روزه" عربی است و همه بازیگران عرب هستند و در نگاه کلی این فیلم برای جهان عرب ساخته شده است، به همین دلیل معتقدم که آهنگساز این فیلم هم باید یک موسیقیدان عرب بود تا فضای حسی و عاطفی لحظه به لحظه فیلم را با هنر موسیقی به نمایش می‌گذاشت.

وی ادامه داد: یک آهنگساز ایرانی نمی‌توانست فضای کلی یک ملودرام با داستانی کاملا عربی را درآورد، درست مثل اینکه یک بازیگر ایرانی نمی‌توانست حس و حال یک بازیگر عرب و درگیر جنگ را ارائه دهد، طاهر ماملی بهترین گزینه برای ساخت موسیقی برای این فیلم بود.