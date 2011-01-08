روند افزایش تعداد موسسات پولی غیر قابل توجیه است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد نهاوندیان ظهر شنبه در چهل و سومین اجلاس روسای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور در ارومیه با اشاره به اینکه طی سالهای اخیر موسساتی با مجوز از بخش تعاون وارد حوزه پولی اعتباری کشور شده اند، بیان داشت: متاسفانه در بخش نظارت بر روند فعالیت این مراکز، دستگاههای ذیربط عملکرد ضعیفی داشته و این امر باعث رشد غیرقابل توجیه موسسات پولی اعتباری شده است.

وی با بیان اینکه در شورای پول و اعتبار در خصوص نظارت بر این مراکز طی یک سال گذشته مباحثی طرح و بررسی شده، بیان داشت: باادامه این روند در صورتی که این رشد باعث افزایش سطح رقابت نشود، معضلی برای نظام پولی و اعتباری کشوری محسوب خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن تاکید بر نظارت هر چه بیشتر شورای پول و اعتبار در این زمینه، اظهار داشت: بهبود این وضعیت مستلزم تصمیم‌گیریها و اجرای طرحهای عملی و پیشگیرانه توسط شورای پول و اعتبار کشور است.

نهاوندیان همچنین اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را نخستین گام رسیدن به اهداف اقتصادی در کشور دانست و خاطر نشان کرد: برنامه پنج ساله پنجم توسعه هفته گذشته آخرین مراحل تصویب را سپری و به زودی برنامه پنج ساله پنجم توسعه اعلام می‌شود.

باید از کارآفرینان برای پیشگامی در عرصه اقتصادی استفاده شود

این مقام مسئول با اشاره به مولفه‌های اقتصاد پویا افزود: یک اقتصاد پویا و برنامه‌ریز از یک ثبات در سیاستها برخوردار بوده تا کارآفرین بتواند قدرتی در ارائه ایده‌های خود بگیرد.

وی ضمن تاکید بر استفاده از توان کارآفرینان خواستار استفاده از توانمندیهای علمی و فکری این قشر از جامعه برای پیشگامی در عرصه اقتصادی شد و بیان داشت: باید استراتژی کارآفرینان در راستای تحقق اهداف چشم‌انداز توسعه کشور بوده که این امر نیازمند همکاری بخش خصوصی و دولت است.

نهاوندیان در ادامه با اشاره به وضعیت نظام بانکی کشور اظهار داشت: اصلاح نظام بانکی کشور تأثیرپذیر از برنامه‌های اقتصادی در کشور بوده، اما هدف نظام بانکی کشور، پایین آمدن نرخ بهره بانکی است.