صادرات ایران به عراق توسعه می یابد

نظام الدین برزگری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: با امضای تفاهمنامه با کشورهای عراق و چین، صادرات ایران به عراق توسعه خواهد یافت و کنترل کیفیت کالاهای چینی وارداتی به کشور به طور جدی افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به قانون ارتقای کیفیت خودرو و سایر تولیدات صنعتی ادامه داد: براساس این قانون، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف به کنترل تمامی کالاهای صنعتی شده است که به موجب آن فعالیت شرکتهای بازرسی نیز افزایش می یابد.

رئیس سازمان استاندارد از شرکتهای بازرسی خواست تا علاوه بر افزایش دقت و سرعت در انجام بازرسی ها، براساس نرخهای بین المللی و با توجه به حجم بالای کالاها، هزینه های بازرسی را تا حد امکان کاهش دهند.

اسامی متخلفان از طریق جراید معرفی می شود

وی تاکید کرد: در صورت اثبات خطای عمدی در انجام بازرسی ها به شدت برخورد خواهیم کرد و پیگیری در این زمینه ادامه دارد ضمن اینکه اسامی متخلفان از طریق جراید معرفی می شود.

برزگری با بیان اینکه طبق تفاهمنامه با چین، کالاهای غیرکیفی چینی اجازه ورود به ایران را ندارند، افزود: کنترل محصولات صادراتی علاوه بر کارشناسان ایرانی در کشور،‌ توسط بازرسان چینی در مبدا از طریق بازدید کانتینری نیز صورت خواهد گرفت.

وی هدف از برنامه اجرایی با عراق را توسعه صادرات به آن کشور دانست و گفت: همخوانی نداشتن استانداردهای ایران با عراق یکی از مشکلات فراروی صادرات به این کشور است.

سیمان تولیدی ایران، بهترین نوع سیمان در منطقه است

این مسئول افزود: به عنوان نمونه سیمان تولیدی ایران به لحاظ استانداردهای روز جهانی، بهترین نوع سیمان در منطقه به شمار می‌آید، اما طرف عراقی تولید سیمان براساس استانداردهای کشورشان را که برمبنای شرایط خاص اقلیمی عراق است خواستار شد.

برزگری ادامه داد: براساس این برنامه اجرایی قرار شد ایران، سیمان و آجر مطابق استانداردهای عراق در نزدیکی مرز این کشور تولید و سپس صادر کند.

وی یادآور شد: سیمان تولیدی و صادراتی به عراق شامل سیمان سفید، ضد سولفات و معمولی خواهد بود.