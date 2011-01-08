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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۳۰

نیمه نخست امسال/

خبر شبکه طبرستان در کشور اول شد

خبر شبکه طبرستان در کشور اول شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل صدا و سیمای مازندران گفت: اخبار شبکه طبرستان در صدر خبر مراکز استانهای کشور قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام حمیدی افزود: حوزه اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز مازندران رتبه نخست را در میان مراکز 32 گانه سازمان صداو سیما کسب کرد.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس اعلام اداره کل اخبار استانهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز مازندران در ارزیابی عملکردکیفی خبر مراکز استانها در شش ماهه نخست سال 89 با کسب هشت هزار و 529 متیاز، رتبه نخست را از آن خود کرد.

مدیرکل صدا و سیمای مازندران یادآور شد: پس از مرکز مازندران مراکز زنجان با شش هزار و 162 و گلستان با چهار هزار و 566  امتیاز به ترتیب رتبه های دوم و سوم را کسب کردند.

حمیدی اظهار داشت: تولید گزارشهای خبری و تولیدی فاخر و پخش آن از شبکه های سراسری، ارائه مطلوب مجموعه های خبری رادیویی و تلویزیونی از نظر ساختاری و محتوایی، نتایج نظر سنجی فصلی از مخاطبان در دو فصل بهار و تابستان، پوشش مناسب و به موقع حوادث و رویدادهای خبری، سفرهای استانی و ارتباط زنده با شبکه های سراسری خبر از جمله ملاکهای ارزیابی معاونت اطلاعات و اخبار مراکز استانها برای انتخاب مرکز برتر اعلام شده است.

کد مطلب 1227367

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