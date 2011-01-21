محمدحسین فروزان مهر در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه قانون مشاغل خانگی در خرداد ماه سال جاری توسط نمایندگان مجلس ارائه و سپس برای اجرا ابلاغ شد، گفت: باید گفت هم اکنون بسیاری از مشاغل مدنظر طرح مشاغل خانگی وجود دارند و در حال فعالیت هستند.

فعالیت ستاد مشاغل خانگی

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی، اظهار داشت: همچنین در زمان تدوین و ابلاغ قانون نیز پیش بینی شده بود که ما یک ستادی برای آن تشکیل دهیم تا از این طریق بتوانیم دستورالعمل اجرایی نحوه ساماندهی مشاغل خانگی را تهیه کنیم.

فروزان مهر با تاکید بر این مطلب که زمینه اجرایی شدن قانون مشاغل خانگی در قالب هماهنگی با دستگاه های اجرایی به مرحله اجرا رسیده است، تصریح کرد: هم اکنون 214 رشته فعالیت خانگی نیز در موضوع مشاغل مختلف شناسایی و برای آن هماهنگی شده است.

وی بیان داشت: از موضوعات مهم و مدنظر در اجرای قانون مشاغل خانگی این است که کار در محل منازل و خانه ها توسط عضو و یا اعضای خانواده صورت پذیرد. هرچند قانونگذار پیش بینی کرده که این کار به 3 شیوه قابل پیگیری باشد.

اجرای مشاغل خانگی به 3 روش

این مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعی، افزود: یک نوع کار خانگی این است که اقدامات از خرید مواد اولیه تا تولید محصول توسط خود افراد انجام شود. دیگری بحث کارمزدی بودن شغل خانگی است به نحوی که مواد اولیه از بیرون خریداری و در اختیار افراد قرار گیرد.

به گفته فروزان مهر، یک نوع دیگر کار مشاغل خانگی فروش محصولات در خارج از خانه ها است که باید اتفاق بیافتد. در ای زمینه یکی از مهم ترین اقدامات موثر می تواند بهسازی و ایجاد اتحادیه های فروش محصولات خانگی باشد.

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی، بیان داشت: تاکنون مراجعات زیادی از سوی افراد به دستگاه ها صورت گرفته است که متناسب با نوع درخواست، برای آنها کاربرگ هایی نیز در نظر گرفته شده است.

آغاز مراجعه افراد به دستگاه‎ها

وی تصریح کرد: افراد متقاضی دریافت تسهیلات مشاغل خانگی باید طرح های توجیهی خود را ارائه کنند که بعد از آن، این طرح توجیهی توسط دستگاه اجرایی مربوط به حوزه تخصصی آن طرح مجوز صادر می شود.

این مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعی، اظهار داشت: البته افراد باید به ادارات کار استان های خود نیز مراجعاتی را برای کسب مجوز داشته باشند. البته منابعی نیز توسط صندوق مهر امام رضا (ع) برای مشاغل مستقل در نظر گرفته شده است.

فروزان مهر میزان تسهیلات به مشاغل مستقل را حدود 5 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: این مبلغ تسهیلات به صورت قرض الحسنه اختصاص می یابد.

پرداخت تسهیلات به متقاضیان

معاون وزیر کار و امور اجتماعی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر تسهیلات یاد شده به افراد متقاضی پرداخت شده است و یا خیر؟ تصرح کرد: هم اکنون در بیشتر استان ها مراجعاتی توسط متقاضیان صورت گرفت و از این طریق نیز فرم هایی تکمیل شده است.

وی تاکید کرد: ممکن است پرداخت هایی نیز برای آن صورت گرفته باشد. البته چون این موضوع به تازگی به قانون تبدیل شده است ممکن است برخی ایرادات نیز در کار وجود داشته باشد که ما در قالب دستورالعمل آنها را پیگیری می کنیم.