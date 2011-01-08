به گزارش خبرگزاری مهر، عباس معمارنژاد امروز در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس کل جدید گمرک ایران، گفت: گمرک فقط یک دستگاه وصول کننده درآمدهای دولت و دستگاه بوروکراتیک بازدارنده نیست بلکه یک نقش بزرگ در توسعه و پیشرفت کشور دارد.

وی با اشاره به وظایف بسیار خطیر گمرک تاکید کرد: حمایت از تولید، صادرات، مصرف کننده و تسهیل تجارت با استفاده از استانداردهای مناسب از دیگر وظایف مهم گمرک است.

معمارنژاد هفت محور طرح تحول اقتصادی را پیش ران توسعه اقتصادی کشور دانست و افزود: طرح تحول گمرک به عنوان یک فرصت ارزشمند برای گمرک است که باید به طور مطلوب استفاده شود.

وی در تشریح برنامه های خود با تاکید بر ادامه برنامه های گمرک، اظهار داشت: برنامه های خود را با ادامه طرح تحول گمرک که در 6 هدف با 8 پروژه در جریان است، پیگیری خواهم کرد.

وی افزود: یکی از برنامه های وزیر اقتصاد تحول گمرک بود که به عنوان یکی از مهمترین برنامه های خود در گمرک جمهوری اسلامی ایران اجرا خواهد شد.

معمارنژاد گفت: معتقدم گمرک علاوه بر اینکه یک سازمان ملی است به دلیل نوع فعالیتش به عنوان پنجره تجارت کشور، یک سازمان بین المللی نیز می باشد.

وی با برشمردن نقش گمرک در اقتصاد کشور گفت: نقش گمرک ایجاد تعامل منطقی و بهینه بین دو هدف اصلی تسهیل تجارت و اجرای مقررات و مبارزه با تخلفات است. اگر بین دو عامل سرعت و دقت تعادل برقرار کنیم هم به رضایت خدمت گیرندگان می انجامد و هم وظایف دولت را در جهت اجرای قانون انجام داده ایم.

وی به لزوم انجام مطالعات آمایش سرزمینی در گمرک اشاره و تأکید کرد: اصلاح، باز مهندسی و استاندارسازی فرآیندها و رویه صادرات باید در تمامی گمرکات یکسان و استاندارد باشد.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های خوب و مفید قانون امور گمرکی در حوزه منابع انسانی و تسهیل تجارت تاکید کرد: این قانون یک آیین نامه منسجم نیاز دارد که امیدوارم همکارانم در گمرک و سازمانهای همجوار مارا در تهیه این مهم یاری نمایند.

وی از همکاری ها و تلاشهای دولت و مجلس در جهت عضویت ایران در کنوانسیون کیوتو تشکر و ابراز امیدواری کرد، با اتخاذ یک برنامه آموزشی در گمرک چگونگی اجرای این برنامه را تدوین و آغاز کنیم.

معمارنژاد به لزوم استفاده از پتانسیل های بخش خصوصی در گمرک اشاره و اظهار داشت: توجه به رویکرد برون سپاری در خدمات گمرکی که منطبق بر سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است از برنامه های آتی گمرک جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

وی با اشاره به حسابرسی پس از ترخیص، به عنوان یکی از پتانسیل هایی که می توان حقوق حقه دولت را اعمال کرد افزود: پیاده سازی، رتبه بندی کارگزاران گمرک و گسترش گمرک الکترونیک، برای توسعه خدمات رسانی و کاهش تخلفات در گمرک باید اجرا شود.

رئیس کل جدید گمرک ایران افزود: آسیکودای جهانی یک موقعیت گذر از وضعیت کنونی به سوی شرایط الکترونیک می باشد و در حال حاضر آسیکودای جهانی در رویه ترانزیت در کشور پیاده سازی شده است. وی در پایان گفت: شعار امسال گمرک "دانش کلید تعالی گمرک" است که همه باید در جهت تحقق این شعار تلاش کنیم.