به گزارش خبرگزاری مهر غلام حسین بلندیان معاون برنامهریزی و مدیریت منابع سازمان بازرسی کل کشور در بازدید از اداره کل بازرسی استان زنجان در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: نظارت بر حسن جریان امور و تطبیق عملکرد کلیه دستگاهها با قانون از جمله وظایف و جایگاه قانونی سازمان بازرسی کل کشور میباشد.
این مقام سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با تأکید بر شفافیت معاملات دولتی تصریح کرد: جهت کنترل ونظارت عالیه در امر مناقصه و مزایدهها کمیسیون ویژه ای جهت این موضوع تعیینشده که کلیه معاملات دولتی را کنترل مینماید.
وی همچنین با حضور در همایش ارتقای سلامت نظام اداری با بیان اینکه افزایش سطح رضایتمندی مردم از عملکرد سازمانها، رابطه مستقیم با بهرهوری مطلوب دارد گفت: در همایش ارتقای سلامت نظام اداری هر سازمانی یک شخصیت حقوقی دارد به نام فرهنگ سازمانی که عبارت است از ترکیبی از مجموعه تعهدات و اعتقادات و ارزشهای مشترکی که بین اعضای سازمان واهداف سازمانی وجود دارد.
بلندیان با تأکید بر اینکه تعلق خاطر کارکنان و مسئولین به اهداف سازمانی رابطه مستقیم با سلامت اداری دارد تصریح کرد: احساس احترام و یکپارچگی بین کارکنان و مدیران موجب سلامت اداری خواهد شد.
معاون برنامهریزی و مدیریت منابع گفت: سلامت اداری و فساد اداری در مقابل یکدیگر هستند و به هر میزانی که سلامت اداری افزایش یابد از فساد اداری در جامعه کاسته میشود.
بلندیان با اشاره به اینکه اخلاق کار پشتوانه سلامت اداری است، تأکید کرد: افراد باید باور داشته باشند که فعالیتها و اقدامات خود را در چهار چوب ارزشهای اخلاقی انجام دهند.
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