بخش ویدئویی از سال آینده در جشنواره فیلم فجر مستقل خواهد شد

نشست مطبوعاتی مهدی مسعودشاهی دبیر بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر صبح امروز با حضور وی و جعفر گودرزی مدیر روابط عمومی جشنواره و جمعی از خبرنگاران در بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد.

در ابتدای این نشست مهدی مسعودشاهی دبیر جشنواره عنوان کرد: جشنواره بیست و نهم می‌تواند در ادامه جشنواره سال گذشته و همکاری هنرمندان کامل‌تر از قبل برگزار شود. امسال جشنواره با حضور سه نسل از فیلمسازان برپا خواهد شد. همان طور که می‌دانید جشنواره امسال نیز در بخش بین‌الملل، سینمای ایران و آثار ویدئویی برگزار می‌شود.

وی افزود: بخش تجلی اراده ملی نیز مانند سالهای گذشته در این رویداد برگزار می‌شود. با توجه به نیازهای فرهنگی که وجود دارد نهادها با اهداف خودشان در این بخش به برگزیدگان جایزه می‌دهند. امسال در بخش بین‌الملل ما بیش ا ز80 کشور متقاضی شرکت داشتیم. هیئت انتخاب در این بخش حدود دو ماه است که فعالیت خود را آغاز کرده است. بیش از 25 فیلم در بخش جنبی و 35 فیلم برای بخش مسابقه انتخاب می‌شوند.

مسعودشاهی با اشاره به پیش فروش بلیت‌های جشنواره عنوان کرد: بخش پیش فروش اینترنتی بلیت فیلمهای جشنواره همان طور که می دانید سال گذشته با موفقیت انجام شد. با احترام به مخاطبان امسال هم به بهترین وجه برگزار خواهد شد و به زودی این بخش کار خود را آغاز می کند.

وی ادامه داد: خوشبختانه دوستان سال گذشته و همچنین تا کنون اطلاع رسانی خوبی درباره جشنواره داشتند امیدواریم امسال نیز به همین شکل ادامه یابد. با کمک شما دوستان امسال قطعاً جشنواره پربرکتی خواهیم داشت.

مسعود شاهی درباره حمایت بخش‌های مختلف از برگزاری جشنواره گفت: شهرداری تهران، معاونت سینمایی و امور جشنواره‌ها قدم‌های بزرگی در حمایت از جشنواره برداشتند. در عرصه فیلمها نیز مطمئن هستم امسال ما با آثار گسترده‌تری روبرو خواهیم بود.

وی درباره هزینه موسسه امور جشنواره‌ها در برگزاری این رویداد گفت: موسسه امور جشنواره‌ها در یکی از چند حلقه پیوسته در تولید و توسعه فیلم قرار دارد که با نگاه گسترده‌ شمقدری و توجه به فضاهای جدید، این موسسه راه اندازی شده است. این موسسه به طور متمرکز فعالیت خود را ادامه می‌دهد. در کلیه جشنواره‌ها قطعاً دخالت خواهد داشت تا از این فرصت بیشتر استفاده شود. به لحاظ اهداف تعریف کامل‌تری خواهد داشت. در سال آینده این موسسه ثبت قانونی خواهد شد. با همکاری و مشارکت تلاش می کنیم بر پایه جشنواره ملی کار خود را ادامه دهیم.

مسعودشاهی درباره هزینه موسسه امور جشنواره‌ها ادامه داد: هزینه‌ها پیش بینی می‌شود، بودجه‌هایی نیز پیش‌بینی شده است با توجه به همین پیش‌بینی‌ها سازمان درهمین راستا به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه شما هر ساله زمان مشخصی را برای پر کردن فرم توسط کارگردان یا تهیه کننده مشخص می‌کنید اما چرا باز هم بعد از این زمان برخی از همین عوامل فیلم می‌توانند فرم خود را پر کنند، گفت: به هر حال نرسیدن فیلمها دلایلی دارد زیرا آنها درگیر تولید هستند. برخی در مرحله فیلمبرداری فرم را پر کرده‌اند.

مسعود شاهی تاکید کرد: اما امسال سعی می کنیم از آثار رسیده جدول را ببندیم. بیش از 75 فیلم تا کنون به دفتر جشنواره برای بازبینی ارائه شده است. به هر حال دلایلی دارد که ما با تغییرات روبرو هستیم. بعضی از فیلمهای ویدئویی هنوز تصمیم دارند فیلم خود را تبدیل به نسخه 35 کنند تمامی اینها مراحلی است که ما باید در نظر بگیریم. امسال آثار در جدول نمایش مربوط به فیلم‌هایی است که کار تکمیل شده ارائه کرده باشند.

دبیر جشنواره فجر درباره تعدد آثار ویدئویی که از طرف سیما فیلم در جشنواره امسال شرکت کرده‌اند، عنوان کرد: سیما فیلم در سالهای گذشته هم همین حضور را داشته است. امسال نیز مانند گذشته است. سعی بر این است که بخش ویدئویی را از سال آینده مستقل کنیم.