هومن افاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: با وجود اینکه دیدار با صبای قم را با نتیجه 2 بر یک واگذار کردیم اما این مسابقه کمک زیادی کرد به شناخت خوبی از وضعیت آمادگی بازیکنان دست یابیم تا در اردوهای آینده بتوانیم به شکل تیمی بهتر و کامل‌تری دست یابیم.

وی تصریح کرد: در این دیدار با وجود اینکه بازیکنان جدیدی را در ترکیب تیم امید آزمایش کردیم اما بازیکنان وظایفی را که به آنها محول کرده بودیم را به خوبی در زمین پیاده کردند و از هر نظر خواسته‌های من در این مسابقه اجرا شد.

افاضلی با بیان اینکه تعامل خوبی بین کادرفنی تیم امید برقرار است، اظهار داشت: امیدوارم با این همدلی و همکاری بتوانیم مجموعه خوب و منسجمی را برای تیم فوتبال امید تشکیل دهیم و شناخت همکارانم کمک زیادی به رسیدن به شکل تیمی بهتر خواهد بود.

وی با بیان اینکه بنده به صورت موقت مسئولیت تیم امید را پذیرفته‌ام، اظهار داشت: تلاش دارم تا به گونه‌ای روند آماده سازی تیم امید را پیگیری کنم که تیم را با شرایطی مناسب به سرمربی آینده واگذار کنم و کمترین تغییر را در تیم آینده داشته باشیم.

افاضلی در خصوص اینکه به نظر می رسد فدراسیون فوتبال در نظر دارد دیدار با قرقیزستان را با هدایت مربی ایرانی برگزار کند، اظهار داشت: تا آنجا که بنده اطلاع دارم فدراسیون فوتبال بطور جدی پیگیر استخدام مربی خارجی است و در این زمینه مذاکرات خوبی هم انجام شده ولی اینکه هدایت تیم امید بعد از دیدار با قرقیزستان به سرمربی خارجی واگذار شود به تصمیم مسئولان فدراسیون بستگی دارد.

مربی تیم امید در خصوص همکاری باشگاه‌ها با تیم امید گفت: انتظار ما از باشگاه‌ها بیشتر از اینهاست و امیدواریم در اردوهای آینده این همکاری تقویت شود ضمن اینکه علاوه بر تیم‌های لیگ برتری، تیم‌های لیگ دسته اولی نظیر مقاومت شهید سپاسی، استقلال اهواز و فولاد نطنز همکاری خوبی برای در اختیار قرار دادن بازیکنان خود به تیم امید داشتند.

وی در پایان یادآور شد: در صدد هستیم روز 20 بهمن مقابل تیم امید قطر و پس از آن مقابل امید روسیه دو دیدار تدارکاتی را برگزار کنیم تا با آمادگی مطلوبی مهیای دیدار مقابل قرقیزستان در روز چهارم اسفندماه شویم.