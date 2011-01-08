به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استیل آذین که برای برپایی اردوی 11 روزه، بامداد پنجشنبه هفته گذشته راهی ترکیه شد و در هتل "کرملین پالاس" شهر آنتالیا اقامت دارد، در نخستین بازی تدارکاتیاش چهارشنبه هفته جاری به مصاف تیم فوتبال آنتالیا اسپور میرود.
آنتالیا اسپور که امشب در دیدار رده بندی مسابقات چهارجانبه شهر آنتالیا به مصاف پرسپولیس میرود، ساعت 17 روز چهارشنبه برابر شاگردان محمد خاکپور به میدان میرود.
در حال حاضر تمرینات این تیم در اردوی ترکیه در دو نوبت صبح و بعدازظهر پیگیری میشود که طی آن بازیکنان صبحها تمرینات بدنسازی و بعدازظهرها هم به انجام تمرینات تاکتیکی و کار با توپ میپردازند.
همچنین با نظر کادر فنی تیم استیل آذین، در این اردو برنامههای ویژه و جدیدی برای بازیکنان در نظر گرفته شده که برگزاری کلاسی تئوری یکی از این برنامههاست. در این کلاس قرار است کادر فنی درباره اشتباهات بازیکنان در نیم فصل نخست لیگ و آنالیز تیمها در نیم فصل دوم برای بازیکنان صحبت کند.
کادر پزشکی تیم فوتبال استیل آذین تهران هم با توجه به امکانات مطلوب کمپ کرملین پالاس، تمرینات ویژهای از جمله فیزیوتراپی و آب درمانی همراه با دویدنهای آرام را برای ماتیوس، معدنچی، محمدی و نشاط جو بازیکنان مصدوم این تیم در نظر گرفته تا این بازیکنان را بزودی برای حضور در تمرینات گروهی آماده کند.
ضمن اینکه تیم فوتبال شهرداری تبریز هم که برای تشکیل اردویی یک هفتهای عازم ترکیه شده، در کنار هتل تیم فوتبال استیل آذین مستقر شده است. سالن بدنسازی دو تیم استیل آذین و شهرداری تبریز یکسان است، موضوعی که باعث شده بازیکنان و کادر فنی این دو تیم با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند.
از سوی دیگر مجوز بازی (ITC) "مایوس" مدافع اهل کشور لیتوانی که پس از تایید کادر فنی، با تیم فوتبال استیل آذین قرارداد بست، صادر شد و این بازیکن مشکلی برای همراهی این تیم در ادامه مسابقات لیگ برتر ندارد.
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