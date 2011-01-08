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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۳۰

دولت تصویب ‌کرد:

تسهیلات 50 تا 100 میلیون تومانی برای تولیدکنندگان آجر

براساس مصوبه جدید ستاد هدفمندی یارانه‌ها، مقرر شد به تولیدکنندگان آجرهای ماشینی و نیمه ماشینی که دارای پروانه بهره برداری هستند، برای نوسازی فرآیند تولید و تغییر سیستم مصرف سوخت‌شان بین 50 تا 100 میلیون تومان تسهیلات کم‌بهره پرداخت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن از برنامه این وزارتخانه برای حمایت از واحدهای آجرپزی خبر داد و با اشاره به اینکه شرکت ملی گاز موظف شده است ظرف مدت سه ماه زیرساخت‌های لازم برای واحدهای مازوت سوز را فراهم کند، گفت: اگر در این مدت زمان، عملیات مربوط به گاز رسانی این واحدها انجام نشد، مابه التفاوت قیمت گاز و مازوت به آجر پزان پرداخت خواهد شد.

به گفته محمد فاطمیان، معاونت امور معادن وزارت صنایع و معادن نیز موظف شده است‌ ظرف مدت یک ماه، طرح ایجاد واحدهای جدید آجر را تهیه کرده و به استان‌های مربوطه ابلاغ کند.

فاطمیان در پایان اعلام کرد: طرح ایجاد شهرک‌های صنعتی مصالح ساختمانی نوین نیز در دستور کار وزارت صنایع و معادن قرار گرفته است.

کد مطلب 1227393

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