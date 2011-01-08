اعزام 30 هزار سالمند برای اولین بار به مشهد مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر میرشکار امروز شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این که از نیمه دوم دیماه 10هزار نفر از مددجویان روستایی استانهای محروم و اعتبارات مستقیم کمیته امداد به مشهد مقدس اعزام می‌شوند گفت: این سالمندان تا کنون به زیارت امام رضا(ع) مشرف نشده‌اند.

معاون فرهنگی کمیته امداد اظهار داشت: 20 هزار سالمند دیگر با کمک خیرین تا پایان سال به مشهد اعزام می‌شوند.

وی گفت: آموزش احکام، جایگاه امامان معصوم، تصحیح نماز از مهمترین محورهای این سفر زیارتی و سیاحتی است.

وی افزود:‌ خیرینی که قصد دارند در این اقدام خداپسندانه مشارکت کنند می‌توانند برای هزینه هر نفر 150 هزار تومان به دفاتر کمیته امداد در سراسر کشور واریز کنند.