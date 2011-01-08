"تنها بیست دقیقه وقت دارم" به چاپ رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه شامل 14 داستان کوتاه است که عنوان برخی از آنها عبارتند از بوی مخصوص خانه همسایه، آن سوی مه، قرمز و مشکی، رازی نهفته در دود قلیان، خانومجان و زن سنگی.
در داستان "تنها برای یکدقیقه" از این کتاب میخوانیم: زن رو ساعدش نیمخیز میشود اما توان ندارد بلند شود، دوباره به پشت میافتد سر جای اولش. سر میچرخاند به سمت پسر که زل زده به صفحه تلویزیون. هر بار که دسته بازی را چپ و راست میکند هیکلش هم به همان سمت میرود. تو تلویزیون دو مرد تنومند به هم مشت و لگد میزنند و رو سروکول هم میپرند. هربار که پیراهن قرمزه کتک میخورد ، پسر از جاش میپرد و پیراهن قرمزه را سرپا میکند تا دوباره با پیراهن زرده بجنگد.
اکثر داستانهای این مجموعه در فضای خانوادگی میگذرد و نویسنده با زبانی ساده روابط انسانها را در زندگی روزمره به تصویر میکشد.
ابراهیمی لامع علاوه بر داستان کوتاه به نوشتن رمان و همچنین آثاری برای کودکان نیز مشغول است ودر این زمینهها هم چند اثر آماده چاپ دارد که به زودی منتشر خواهند شد.
کتاب "تنها بیست دقیقه وقت دارم" با شمارگان 1100 نسخه در 96 صفحه و به قیمت 2500 تومان منتشر شده است.
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