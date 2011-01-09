وحید چاووش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلیل ساخت این مستند گفت: اربعین روز منحصر به فردی است هیچ مقام و منصبی با بهترین وعده وعیدها نمی‌تواند چنین جمعیتی را در عراق جمع کند. این کار تنها در حیطه اختیار سید‌الشهدا (ع) است و اگر از دید مردم دور بماند جای تاسف دارد.

وی ادامه داد: زائرانی که برای زیارت در این روز به سمت کربلا می‌روند با پای پیاده این کار را می‌کنند و درست روز اربعین هم در کربلا اجتماع بزرگی به وجود می‌آورند. متاسفانه تلویزیون ایران از پوشش این مراسم غافل است اما من امسال تصمیم دارم با این جمعیت همراه شوم و با دوربین لحظه لحظه سفر آنها را به تصویر بکشم.

چاووش در خصوص چگونگی ساخت این مستند توضیح داد: تصویربرداری در عراق کار سختی است. عمده کار ما در کربلا می‌گذرد و از آنجایی که این روز حساس است کار برای ما سخت‌تر می‌شود و برنامه دراز مدتی را می‌طلبد. قرار است تیم تولید این مستند به صورت دو به دو با مردمی که پای پیاده قصد عزیمت به کربلا را می‌کنند همراه شوند و از تمام مشکلات و سختی‌هایی که گروه‌ها برای اعزام به کربلا با آن مواجه هستند تصویر بگیریم.

وحید چاووش به همراه گروه تولید این مستند چند روز قبل از فرارسیدن اربعین به سمت کربلا حرکت می‌کنند. این مستند در چهار قسمت تولید می‌شود.