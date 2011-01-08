دیدار نماینده جدید ولی فقیه در کردستان با مراجع قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی بعدازظهر شنبه با حضور در محل بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسراء‏، با آیت‌الله عبدالله جوادی آملی دیدار و گفتگو کرد.



آیت‌الله جوادی آملی در این دیدار از حسن انتخاب حجت‌الاسلام حسینی شاهرودی از سوی مقام معظم رهبری تشکر کرد و برای وی آرزوی توفیق در ارائه خدمات فرهنگی و مذهبی به مردم استان کردستان کرد.



این مرجع تقلید اضافه کرد: اگر افراد مورد قبول که در کنار مقبولیت، از برکات حوزه غرب استفاده کنند هم می‌توانند نیازهای استان کردستان را تامین کنند و هم در خدمت نظام جمهوری اسلامی باشند تا به صاحب اصلی‌اش تقدیم شود.



حجت‌الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی نماینده ولی فقیه در استان کردستان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور نیز در این دیدار گزارشی از برنامه‌های آینده خود ارائه کرد.



در برابر وهابیت موضع‌گیری قاطعی داشته باشید



نماینده ولی فقیه در استان کردستان همچنین ظهر شنبه با آیت‌الله حسین نوری همدانی از دیگر مراجع قم دیدار و گفتگو کرد.



آیت‌الله نوری همدانی در این دیدار رسالت نماینده ولی فقیه در استان کردستان را بسیار حساس و خطیر برشمرد و تاکید کرد: اولین رسالت و وظیفه شما تقویت وحدت و یکپارچگی بین شیعه و سنی است و بدانید با وحدت و اتحاد مردم می‌توانید همه مشکلات را برطرف کنید.



وی در عین حال که مردم استان کردستان را مردمانی با صفا، با ایمان و با فرهنگ دانست، تاکید کرد: دشمنان اسلام در صدد هستند از طریق توطئه‌های گسترده، امنیت کردستان را به هم بریزند و شما باید سعی کنید همواره در این منطقه امنیت برقرار باشد.



نوری همدانی با تاکید بر گسترش تربیت طلاب و فضلا و تقویت برنامه‌های فرهنگی در استان کردستان اظهار داشت: وهابیون و سلفی‌ها هم سعی دارند از شرایط کردستان سوء‌استفاده کنند و شما باید در این زمینه مراقب باشید و در برابر وهابیون موضع‌گیری قاطعی داشته باشید.



حضور مبلغان در مناطق محروم افزایش یابد



آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی نیز در دیدار حجت‌الاسلام حسینی شاهرودی با مرور خاطرات خود در دوران تبعید در مهاباد گفت: در زمان تبعید ارتباط خوبی با علمای اهل سنت کردستان داشتم و همین مسئله باعث نارحتی ساواک شده بود و سرانجام محل تبعید مرا تغییر دادند.



وی فعالیت در استان کردستان را بسیار با اهمیت و حساس خواند و ضمن تاکید بر حضور جدی مبلغان در مناطق محروم، تصریح کرد: مبلغان باید حضور خود در عرصه تبلیغ دین به ویژه در مناطق محروم همانند کردستان را افزایش دهند.



این مرجع تقلید با تاکید بر پرهیز از هر آنچه که باعث بروز اختلاف بین شیعه و سنی می‌شود اظهار داشت: هر چند که وهابی‌ها در جهان جایگاهی ندارند اما آنها با ترور‌های ناجوانمردانه به دنبال اختلاف افکنی میان شیعه و سنی هستند.



لزوم هوشیاری در برابر توطئه‌های جدید وهابیون



آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی نیز در دیدار حجت‌الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی با اشاره به تلاش وهابیون برای اختلاف افکنی بین شیعه و سنی اظهار داشت: باید در برابر تحرکات این فتنه‌گران هوشیار بود.



وی با بیان اینکه وهابیون در تمام جهان ناامنی ایجاد کرده‌اند و می‌خواهند میان مسلمانان ناامنی وجود داشته باشد، تصریح کرد: آنها با ساختن مساجد بزرگ و برخی فعالیت‌های به ظاهر فرهنگی در تلاش هستند مسلمانان را در سیطره خود در بیاورند و از این طریق اهداف ناشایست خود را دنبال کنند.



لازم به ذکر است حجت‌الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی نماینده ولی فقیه در استان کردستان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور پیش از این با حضرات آیات حسین وحید خراسانی، ابراهیم امینی امام جمعه قم و سید محمد شاهرودی از اساتید حوزه علمیه دیدار و گفتگو کرده بود.



وی همچنین جمعه شب با آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز دیدار و گفتگو کرد.



لازم به ذکر است رهبر معظم انقلاب اسلامی به تازگی در حکمی حجت‌الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی را به سمت نماینده خود در استان کردستان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور منصوب کردند.