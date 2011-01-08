زلزله نورآباد فارس 11 مصدوم در پی داشت

حمید تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز پیرامون این زمین لرزه ها و جزئیات آن بیان کرد: ساعت سه و 25 دقیقه و سه و 50 دقیقه بامداد امروز(شنبه) دو زلزله به بزرگی پنج و 5.1 ریشتر نورآباد را لرزاند.

وی خاطرنشان کرد: این زلزله وحشت زیادی در بین مردم ایجاد کرد به گونه ای که مردم شب را بیرون از خانه های خود گذراندند.

دبیر ستاد حوادث پیش بینی نشده استاندار فارس با اشاره به اینکه پس لرزه هایی نیز در این مدت به وقوع پیوست، افزود: در اثر این زلزله ها خسارتهایی به منازل و ساختمانهای غیرمقاوم در نورآباد و برخی روستاهای مجاور آن ایجاد شده است.

تقی زاده خاطرنشان کرد: البته این خسارتها در حد ترکهای جزئی و کلی بوده اما هیچ ساختمانی آوار نشده است.

وی خاطرنشان کرد: 11 مصدوم نیز در این حادثه گزارش شده که البته حال آنها بد نبوده و به صورت سرپایی نیز مداوا شده اند.

دبیر ستاد حوادث پیش بینی نشده استاندار فارس با اشاره به اینکه کارشناسان مشغول ارزیابی خسارتها هستند، افزود: در حال حاضر رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و معاون بازسازی بنیاد مسکن کشور نیز در منطقه حضور دارند.

به گزارش مهر، پیش از این زلزله ای به بزرگی 5.3 ریشتر چهارشنبه هفته گذشته منطقه اردکان در شهرستان سپیدان فارس را لرزاند که در پی آن شیراز، یاسوج، ممسنی و.. نیز به لرزه درآمده بود.

زلزله هفته گذشته دو هزار و 700 واحد مسکونی در روستاهای زلزله زده را تخریب کرد.