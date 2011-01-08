دستورالعمل‌ کاهش مصرف آب به تمام ادارات قم ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس عبدالحمید توکلیبینا صبح شنبه در شانزدهمین جلسه ستاد هدفمندی یارانههای استان قم که با حضور استاندار و مسئولان دستگاههای اداری و اجرایی در تالار امام رضای استانداری برگزار شد، در سخنانی با اشاره به آغاز طرح هدفمندی یارانهها اظهار داشت: در حالیکه نرخ تمام شده هر متر مکعب آب در شهر قم در سال جاری 600 تومان است اما نرخ فروش از سال 81 تا قبل از هدفمندی یارانهها تنها 81 تومان بوده است.
وی با اشاره به ضرورت اجرای طرح هدفمندی یارانهها در بحث آب خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی در استان، هدفمندی یارانهها در بخش آب، اصلاح الگوی مصرف و مدیریت صحیح استفاده از این مایع حیاتی را به دنبال خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم خواستار همکاری ادارات استان در اجرای طرح هدفمندی یارانهها در بخش آب شد و تاکید کرد: در رابطه با ساماندهی صورتحساب آببهای ادارات، طی ماههای اخیر مکاتباتی با ادارت استان داشتیم که متاسفانه هنوز پاسخی دریافت نکردهایم.
وی از مسئولان ادارات خواست موارد خواسته شده از سوی شرکت آب و فاضلاب استان مبنی بر تعداد پرسنل مقیم و غیر مقیم هر ساختمان و همچنین تاسیسات جانبی را که بر روی آببها تأثیر دارند را هر چه زودتر به آبفای استان اعلام کنند تا تصمیمات لازم در این ارتباط اتخاذ شود.
مهندس توکلیبینا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خشکسالی بیسابقه امسال گفت: در همین راستا دستورالعملهایی را در رابطه با روشهای کاهش مصرف آب به تمام ادارات ارسال کردیم که امیدواریم نکات عنوان شده در این دستوالعملها مورد توجه بگیرد.
وی بازنگری در تاسیسات آب ساختمان، استفاده گسترده از شیرآلات اهرمی و چشمی، استفاده از شیرهای کاهنده که 30 تا 50 درصد مصرف آب را کاهش دهد و استفاده از روشهای نوین در آبیاری فضای سبز را از موارد حائز اهمیت در کاهش مصرف آب در ادارات عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همچنین تاکید کرد: با توجه به افزایش آببها بر اساس طرح هدفمندی یارانهها، مراکز آموزشی، فرهنگی، علمی و علمیه که مصارف آب زیادی دارند باید بر اصلاح الگوی مصرف بیشتر از گذشته توجه داشته باشند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با اشاره به خشکسالی بیسابقه در قم از ارسال دستورالعملهایی در رابطه با روشهای کاهش مصرف آب به تمام ادارات خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس عبدالحمید توکلیبینا صبح شنبه در شانزدهمین جلسه ستاد هدفمندی یارانههای استان قم که با حضور استاندار و مسئولان دستگاههای اداری و اجرایی در تالار امام رضای استانداری برگزار شد، در سخنانی با اشاره به آغاز طرح هدفمندی یارانهها اظهار داشت: در حالیکه نرخ تمام شده هر متر مکعب آب در شهر قم در سال جاری 600 تومان است اما نرخ فروش از سال 81 تا قبل از هدفمندی یارانهها تنها 81 تومان بوده است.
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