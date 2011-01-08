25 میلیون ریال تسهیلات نوسازی به نانواییهای چالدران پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در چالدران، احمد رضا قلی پور ظهر شنبه در جلسه بهبود کیفیت آرد و نان شهرستان چالدران با اشاره به اجرای طرح نوسازی و بهسازی نانواییهای چالدران، افزود: در قالب اجرای این طرح 25 میلیون ریال تسهیلات بانکی جهت نوسازی هر نانوایی پرداخت خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری دوره آموزشی آشنایی با نحوه پخت و پز اصولی نان برای خبازان توسط کارشناسان اداره کل فنی و حرفه ای آذربایجان غربی، ادامه داد: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، 21 درصد در مصرف نان شهرستان چالدران صرفه جویی شده است.

قلی پور میزان سرانه مصرف نان در چالدران را قبل از اجرای این قانون به ازای هر نفر 15 کیلوگرم عنوان و اضافه کرد: در حال حاضر این میزان به 12 کیلوگرم کاهش یافته و براساس برنامه ریزیهای انجام شده با بهبود کیفیت نان این رقم به هشت کیلوگرم کاهش خواهد یافت.