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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۲۳

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: پرهیز از مال حرام و پرداخت حقوق دیگران از عوامل تأثیرگذار در استجابت دعا هستند، همه ما در لحظه لحظه زندگی به حمایت خداوند احتیاج داریم پس لازم است به گونه‌ای رفتار و زندگی کنیم که خواسته‌هایمان مورد قبول خالق قرار گرفته، در آرامش زندگی کنیم.

آیه روز:

إِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلآئِکَةِ مُرْدِفِینَ .

[به یاد آورید] زمانى را که پروردگار خود را به فریاد مى‏طلبیدید پس دعاى شما را اجابت کرد که من شما را با هزار فرشته پیاپى یارى خواهم کرد .

سوره انفال، آیه 9

حدیث امروز:

امام صادق (ع)

إذا أرادَ أَحَدُکم أَن یستَجابَ لَهُ فَلیطَیب کسبَهُ وَلیخرُج مِن مَظالِمِ النّاسِ ، وَ إِنَّ اللّه‏َ لا یرفَعُ إِلَیهِ دُعاء عَبدٍ وَ فى بَطنِهِ حَرامٌ أَو عِندَهُ مَظلَمَةٌ لأِحَدٍ مِن خَلقِهِ.

هر کس بخواهد دعایش مستجاب شود، باید کسب خود را حلال کند و حق مردم را بپردازد. دعاى هیچ بنده‏اى که مال حرام در شکمش باشد یا حق کسى بر گردنش باشد، به درگاه خدا بالا نمى‏رود.

بحارالأنوار، ج 93، ص 321، ح 31

کد مطلب 1227413

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