کاهش 8 هزار تومانی سکه تمام طرح قدیم/ دلار در بازار آزاد 1085 تومان

به گزارش خبرنگار مهر، صرافان قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم را امروز در بازار تهران 393 هزار تومان، طرح جدید 359 هزار تومان، نیم سکه 180 هزار تومان و ربع سکه را 91 هزار تومان اعلام کردند.

این در حالی است که قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم روز چهارشنبه هفته گذشته در بازار 398 هزار تومان، طرح جدید 360 هزار تومان، نیم سکه 182 هزار تومان و ربع سکه 89 هزار و 500 تومان بود.

قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار امروز در بازار داخلی 36 هزار و 430 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1370 تومان اعلام شد که نسبت به روز چهارشنبه هفته گذشته 18 دلار کاهش نشان می دهد.

صرافان همچنین قیمت فروش هر دلار به نرخ آزاد در بازار امروز را 1085 تومان و قیمت یورو را هم 1405 تومان اعلام کردند.