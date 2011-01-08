صدور قرارداد ساخت 25 هزار واحد مسکن مهر در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، صدیف بدری ظهر شنبه در جلسه کارگروه مسکن مهر شهرستان خلخال اظهار داشت: همچنین برای 23 هزار و 500 واحد مسکن مهر پروانه ساختمانی صادر شده است.

وی تعداد واحدهای پی ریزی شده در سطح استان را 20 هزار و 500 واحد عنوان کرد و افزود: هم اکنون بیش از 14 هزار واحد مسکن مهر در سطح استان مرحله اسکلت را تمام کرده اند و 11 هزار واحد نیز مرحله سقف ریزی را پشت سر گذاشته اند.

رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان با بیان اینکه در سال جاری برنامه مسکن مهر استان 15 هزار و 57 واحد اعلام شده بود، اضافه کرد: به دلیل اینکه این استان از عملکرد بالایی در اجرای مسکن مهر برخوردار بود، طبق تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی امسال این سهمیه به 16 هزار و 50 واحد افزایش یافت.

وی میزان تسهیلات پرداخت شده برای مسکن مهر شهری استان را بیش از 100 میلیارد تومان دانست و تصریح کرد: این تسهیلات براساس پیشرفت فیزیکی پروژه ها توسط بانک مسکن و بر اساس آخرین ابلاغیه ای که به بانک ارائه می شود، پرداخت شده است.

بدری با بیان اینکه مسکن مهر این استان را در مقایسه با سایر استانها پیشتاز برشمرد و ابراز داشت: خوشبختانه مسکن مهر اردبیل در مقایسه با عملکرد سایر استانها به لحاظ کمی، پیشرفت فیزیکی و رعایت برنامه زمانبندی ابلاغی از وزارت مسکن و شهرسازی از سطح مطلوبی برخوردار است.

وی همچنین تعداد پروانه های ساختمانی صادره در شهرستان خلخال را هزار و 124 واحد عنوان کرد و یاد آور شد: پی ریزی هزار و 107 واحد در این شهرستان به اتمام رسیده و 840 واحد نیز در مرحله اتمام اسکلت و اجرای سقف 201 واحد نیز به پایان رسیده است.

این مسئول سهمیه مسکن مهر شهرستان خلخال در برنامه سال 90 را در فاز اول 192 واحد برشمرد و متذکر شد: این واحدها در قالب تفاهم نامه های سه جانبه و توسط سازمان مسکن و شهرسازی استان اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه طبق برنامه های دولت اجرای مسکن مهر در استان تداوم خواهد یافت، افزود: هم اکنون در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت استان به غیر از اردبیل ثبت نام برای مسکن مهر از طریق ادارات پست شهرستانها و در سایر شهرهای استان از طریق بنیاد مسکن در حال انجام می باشد.

بدری در پایان با تاکید بر ضرورت اجرای فضاهای آموزشی و درمانی در شهرکهای مسکن مهر استان خاطر نشان کرد: قطعات مربوط به این فضاها تحویل دستگاههای ذیربط شده و طبق برنامه ریزی خود این دستگاهها اجرا خواهد شد.