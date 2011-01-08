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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۰۸

یک اتوبوس ایرانی در جمهوری آذربایجان تصادف کرد

یک اتوبوس ایرانی در جمهوری آذربایجان تصادف کرد

یک اتوبوس ایرانی در جنوب جمهوری آذربایجان با یک سواری تصادف کرد که این حادثه چند کشته و زخمی برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ترند، بر اثر سانحه اتوبوس ایرانی در منطقه جنوب جمهوری آذربایجان تعدادی کشته و زخمی شدند.

بنابر اعلام وزارت کشور آذربایجان، در 121 کیلومتری آزاد راه باکو- آستارا اتوبوس اسکانیا به رانندگی "عروج خداسنی" تبعه ایرانی در مسیر تهران- باکو با خودروی سواری "واز- 2106" به رانندگی اِلچین شاهباز اف 24 ساله، ساکن شهرستان بیله سوار آذربایجان برخورد کرد.

اِلنور شاهبازاف، راننده خودروی سواری "واز- 2106" در محل حادثه جان باخت و سایر سرنشینان به بیمارستان انتقال یافتند. مسافران اتوبوس ایرانی آسیب ندیدند.
 
به گفته شهود، دلیل سانحه سرعت بیش از حد خودروی سواری "واز- 2106" بود. در ارتباط با این حادثه تحقیقات انجام می شود.
کد مطلب 1227426

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