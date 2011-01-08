یک اتوبوس ایرانی در جمهوری آذربایجان تصادف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ترند، بر اثر سانحه اتوبوس ایرانی در منطقه جنوب جمهوری آذربایجان تعدادی کشته و زخمی شدند.

بنابر اعلام وزارت کشور آذربایجان، در 121 کیلومتری آزاد راه باکو- آستارا اتوبوس اسکانیا به رانندگی "عروج خداسنی" تبعه ایرانی در مسیر تهران- باکو با خودروی سواری "واز- 2106" به رانندگی اِلچین شاهباز اف 24 ساله، ساکن شهرستان بیله سوار آذربایجان برخورد کرد.

اِلنور شاهبازاف، راننده خودروی سواری "واز- 2106" در محل حادثه جان باخت و سایر سرنشینان به بیمارستان انتقال یافتند. مسافران اتوبوس ایرانی آسیب ندیدند.



به گفته شهود، دلیل سانحه سرعت بیش از حد خودروی سواری "واز- 2106" بود. در ارتباط با این حادثه تحقیقات انجام می شود.