جوجه ریزی واحدهای مرغداری اردبیل 27 درصد افزایش یافت

عادل عبد ایمانی روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه میزان جوجه ریزی واحدهای مرغداری گوشتی استان بالغ بر هشت میلیون و 421 هزار قطعه بوده است.

وی با بیان اینکه این میزان در مدت مشابه سال قبل شش میلیون و 616 هزار قطعه بود، اضافه کرد: امسال میزان جوجه ریزی واحدهای مرغداری گوشتی استان یک میلیون و 800 هزار قطعه افزایش یافته که 27 درصد بیش از سال قبل می باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بالا رفتن تقاضا، شرایط بازار و نیز قیمت مرغ گوشتی را از مهمترین دلایل افزایش جوجه ریزی در مرغداریها عنوان کرد و افزود: پیش بینی می شود این میزان تا پایان سال جاری به رقم بی سابقه 10 میلیون برسد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت تولید سیب زمینی به عنوان محصول استراتژیک استان از سیب زمینی کاران و زارعان استان خواست که در تهیه و نگهداری غده های بذری نکات لازم و کارشناسی را رعایت کنند.

عبد ایمانی تصریح کرد: کشاورزان منطقه باید بذر سیب زمینی را از محلی که به صحت و سلامتی بذر اطمینان دارند، تهیه کرده و دقت کنند هیچگونه علایم خسارت آفت بید سیب زمینی را به همراه نداشته باشد.

وی با بیان اینکه سیب زمینی کاران باید از نگهداری غده های بذری تهیه شده سالم به همراه غده های خوراکی محلی خودداری کنند، ابراز داشت: باید قبل از انبارکردن غده های بذری تهیه شده، داخل انبار با حشره کشهای معرفی شده از جمله "دوربسان" یا "‌سوین" سمپاشی شود.

این مسئول کشیدن توری در مقابل درب، پنجره و هواکش انبار، خودداری از چیدن کیسه ها به صورت متراکم و فشرده و... را از جمله مهمترین نکات در تولید سیب زمینی سالم و افزایش این محصول عنوان کرد.

وی در پایان از کشاورزان استان خواست از ریختن سیب زمینیهای آلوده به آفات و بیماریها در کنار جاده، مزارع و حاشیه روستاها خودداری کرده و سیب زمینیهای آلوده را در محل مخصوص سوزانده و یا مدفون کنند.