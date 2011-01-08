50 نوع مواد سرطانزا در دود سیگار وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس خدیجه محصلی گفت: دود دخانیات در محیط‌های بسته پخش شده و ضرر آن به افراد سیگاری و غیرسیگاری منتقل می‌شود.

وی با بیان اینکه دود دخانیات توسط افراد غیرسیگاری هم استنشاق می‌شود و به عنوان استعمال ناخواسته و استنشاق تحمیلی نیز شناخته می‌شود، در خصوص آسیبهای ناشی از دود مواد دخانی گفت: بدون شک استنشاق تحمیلی دود مواد دخانی برای سلامتی بسیار مضر است و بیش از 4000 ماده شیمیایی خطرناک در دود سیگار موجود است که بیش از 50 نوع از این مواد سرطانزا بوده و استنشاق تحمیلی، باعث ابتلا افراد به بیماری‌های قلبی، عروقی، گوارشی و تنفسی شده و در نتیجه منجر به مرگ می‌شود.

محصلی با اشاره به اینکه هیچ سطح اطمینانی برای مواجه با دود حاصل از مواد دخانی وجود ندارد گفت: حتی سیستم‌های تهویه بسیار قوی به شکل ترکیبی و یا جداگانه نیز قادر نیستند سطح مواجهه با دود دخانیات را در محیط‌های بسته و تاحد قابل قبول کاهش دهند. بنابراین تنها محیط سالم و قابل قبول محیط 100 درصد عاری از دخانیات است.

کارشناس ستاد کشوری کنترل دخانیات با بیان اینکه نیمی از کودکان جهان در معرض هوای آلوده و استنشاق تحمیلی دودسیگار قرار دارند ابراز داشت: در هر مکانی که دخانیات مصرف می‌شود کودکان بیشتر در معرض دود آن قرار می‌گیرند. به طوری که طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی بیش از 700 میلیون کودک در جهان در معرض استنشاق تحمیلی دود سیگار قرار دارند.

وی ادامه داد: این آلودگی خصوصا در خانه بیشتر است. به طوری که تحقیقات انجام شده بر روی دانش‌آموزان 13 تا 15 سال در 132 کشور جهان، بین سال‌های 1999 تا 2005 نشان می‌دهد که 46 درصد از دانش‌آموزان در خانه و 56 درصد آنها در اماکن عمومی در معرض دود دخانیات قرار می‌گیرند و 76 درصد از دانش‌آموزان از قانون ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی استقبال می‌کنند.