مینا اخباری آزاد در گفتگو با مهر با اعلام این خبر گفت: این کتاب یک مرجع کامل برای راهنمایی والدین برای چگونگی تربیت کودک است که به زودی از سوی انتشارات صابرین راهی بازار نشر می‌شود.

وی افزود: چگونگی برخورد والدین از بدو تولد کودک تا سن 18 سالگی فرزند در این کتاب گردآوری شده است.

این مترجم بیان کرد: در این کتاب آمده که والدین چگونه اضطراب، ترس، مشکلات عصبی، افسردگی و غیره را در کودک خود تشخیص دهند و نیز راهکارهای مناسب در زمینه چگونگی کمک به آنها در محیط ‌های مختلف ارائه شده است.

وی اظهار کرد: در این کتاب مرجع توصیه شده که والدین چگونه فرزندان خود را مطابق با نیازهای متنوع و فزاینده جامعه امروز پرورش دهند.

اخباری آزاد با اشاره به اینکه امروزه بزرگ کردن کودک از جهات فراوانی مشکل‌تر از سابق شده، ادامه داد: این کتاب والدین امروز را مخاطب قرار داده و به مشکلات کنونی آنها پاسخ می‌دهد.

وی اضافه کرد:‌ این کتاب نوشته الیزابت پنتلی روانشناس است و به احتمال فراوان در دو جلد راهی بازار می‌شود.

این مترجم همچنین به کتاب "خودباوری" اشاره کرد و گفت: این کتاب نیز از سوی انتشارات پیدایش راهی بازار شده است و بسیار مورد استقبال قرار گرفت.

وی بیان کرد: در این کتاب رهنمودهایی برای والدینی که باید با جزئیات رشد کودکان در دنیای معاصر مواجه شوند، ارائه شده است.