  1. هنر
  2. سایر
۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۱۹

اخباری آزاد در گفتگو با مهر:

راهنمای کامل تربیت کودک منتشر می‌شود

راهنمای کامل تربیت کودک منتشر می‌شود

کتاب "راهنمای کامل تربیت کودک" به زودی از سوی انتشارات صابرین راهی بازار نشر می‌شود.

مینا اخباری آزاد در گفتگو با مهر با اعلام این خبر گفت: این کتاب یک مرجع کامل برای راهنمایی والدین برای چگونگی تربیت کودک است که به زودی از سوی انتشارات صابرین راهی بازار نشر می‌شود.

وی افزود: چگونگی برخورد والدین از بدو تولد کودک تا سن 18 سالگی فرزند در این کتاب گردآوری شده است.

این مترجم بیان کرد: در این کتاب آمده که والدین چگونه اضطراب، ترس، مشکلات عصبی، افسردگی و غیره را در کودک خود تشخیص دهند و نیز راهکارهای مناسب در زمینه چگونگی کمک به آنها در محیط ‌های مختلف ارائه شده است.

وی اظهار کرد: در این کتاب مرجع توصیه شده که والدین چگونه فرزندان خود را مطابق با نیازهای متنوع و فزاینده جامعه امروز پرورش دهند.

اخباری آزاد با اشاره به اینکه امروزه بزرگ کردن کودک از جهات فراوانی مشکل‌تر از سابق شده، ادامه داد: این کتاب والدین امروز را مخاطب قرار داده و به مشکلات کنونی آنها پاسخ می‌دهد.

وی اضافه کرد:‌ این کتاب نوشته الیزابت پنتلی روانشناس است و به احتمال فراوان در دو جلد راهی بازار می‌شود.

این مترجم همچنین به کتاب "خودباوری" اشاره کرد و گفت: این کتاب نیز از سوی انتشارات پیدایش راهی بازار شده است و بسیار مورد استقبال قرار گرفت.

وی بیان کرد: در این کتاب رهنمودهایی برای والدینی که باید با جزئیات رشد کودکان در دنیای معاصر مواجه شوند، ارائه شده است.

کد مطلب 1227429

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها