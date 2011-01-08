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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۵۲

جشنواره فیلم کیش/

المان شیداف برای جشنواره کیش فیلم می‌سازد

المان شیداف از فیلمسازان جمهوری آذربایجان برای جشنواره بین‌المللی فیلم کیش فیلم می‌سازد.

به گزارش خبرگزاری مهر،جشنواره فیلم کیش از ساخت فیلم کوتاهی توسط المان شیداف خبر داد و گفت: این فیلم با عنوان "آتشگاه سوراخانی" است که در کشور آذربایجان قرار دارد. شیداف با این فیلم در بخش نوعی نگاه جشنواره شرکت می‌کند.

فیلم "آتشگاه سوراخانی" توسط نظامی عباس  و راسیم ایوازلوف فیلمبرادری می‌شود. مجری طرح این فیلم جشنواره بین‌المللی فیلم کیش است. علاوه بر المان شیداف فیملسازانی از کشورهای پاکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، افغانستان،لبنان و... در حال ساخت فیلم برای این بخش جشنواره هستند.

المان شیداف متولد 1954 از کشور آذربایجان، فارغ التحصیل در رشته بازیگری از دانشگاه هنر باکو است. فیلم‌های مستند "آرزوهای تحقق یافته" و "منزلت روح" از جمله آثار اوست. او بیش از 100 فیلم کوتاه در تلویزیون آذربایجان تهیه کنندگی کرده و در 15 فیلم سینمایی همکاری داشته است.

کد مطلب 1227430

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