اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، درهفته دوم دور رفت مسابقات هندبال لیگ برتر باشگاههای کشور دومین تساوی پی در پی برای نماینده آذربایجان غربی رقم خورد.

تیم دانشگاه صنعتی ارومیه در هفته دوم دور رفت مسابقات هندبال لیگ برتر میزبان تیم سنگ آهن بافق یزد بود که این دیدار روز جمعه 17 آبان در مجموعه ورزشی غدیر ارومیه برگزار شد و با نتیجه 24- 24 به پایان رسید.

در هفته سوم این مسابقات تیم دانشگاه صنعتی ارومیه میهمان تیم صنعت مس کرمان خواهد بود.

راهیابی تیم والیبال کارکنان تربیت بدنی به فینال مسابقات کارکنان دولت آذربایجان غربی

تیم والیبال کارکنان تربیت بدنی آذربایجان غربی با برد در برابر تیم شهرداری توانست به فینال مسابقات والیبال کارکنان دولت در استان راه یابد.

در مرحله بازیهای ضربدری این دور از رقابتها دو بازی بین تیمهای تربیت بدنی و شهرداری، علوم پزشکی و مسکن و شهرسازی برگزار شد که تیمهای تربیت بدنی و علوم پزشکی با برد در برابر تیمهای مقابل توانستند به فینال مسابقات راه یافته و تیمهای شهرداری و مسکن و شهرسازی بازی رده بندی را انجام خواهند داد.

برد تیم والیبال بانوان نرگس ماکو در برابر تیم سنندج ازسری مسابقات لیگ دسته دو کشور

بانوان والیبالیست تیم نرگس ماکو درمسابقات لیگ دسته دو کشور برابر تیم سنندج با نتیجه سه بر صفر به پیروزی رسیدند.

تیم والیبال دستمال کاغذی نرگس ماکو در سومین دیدار خود از سری مسابقات لیگ دسته دو والیبال بانوان کشور که در سالن شش هزار نفری غدیر ارومیه برگزار شد، توانست تیم سنندج را با نتیجه سه بر صفر شکست داده و با این نتیجه به سومین پیروزی خود در این گروه دست یابد و بعنوان تیم اول این گروه به دور نهایی این مسابقات که اسفند ماه سالجاری با حضور شش تیم برگزار میشود راه یابد.

گفتنی است دو تیم برتر دور نهایی این مسابقات به لیگ دسته یک کشور صعود خواهند کرد.