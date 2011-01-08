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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۴۲

امید در راه المپیک/

مرحله دوم اردوی تیم امید 13 بهمن برگزار می‌شود/ آماده باش برای دیدار با قطر

مرحله دوم اردوی تیم امید 13 بهمن برگزار می‌شود/ آماده باش برای دیدار با قطر

مرحله دوم تمرینات تیم فوتبال امید کشورمان از روز 13 بهمن‌ماه در کمپ تیم‌های ملی پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم امید کشورمان که خود را برای دیدار با قرقیزستان آماده می کند، دومین مرحله تمرینات آماده سازی خود را طی روزهای 13 و 14 بهمن‌ماه پیگیری خواهد کرد.

بازیکنان تیم فوتبال امید ایران پس از دو روز تمرین در اختیار باشگاه‌ها قرار می‌گیرند تا بار دیگر از روز 18 بهمن‌ماه کار تمرینات آماده سازی خود را برای دیدار تدارکاتی مقابل قطر پیگیری کنند.

آخرین مرحله تمرینات تیم امید اواخر بهمن‌ماه برپا خواهد شد و بازیکنان این تیم با شرکت در اردوی شبانه‌روزی مهیای دیدار روز 4 اسفند مقابل قرقیزستان خواهند شد.

کد مطلب 1227435

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