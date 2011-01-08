به گزارش خبرنگار مهر، تیم امید کشورمان که خود را برای دیدار با قرقیزستان آماده می کند، دومین مرحله تمرینات آماده سازی خود را طی روزهای 13 و 14 بهمنماه پیگیری خواهد کرد.
بازیکنان تیم فوتبال امید ایران پس از دو روز تمرین در اختیار باشگاهها قرار میگیرند تا بار دیگر از روز 18 بهمنماه کار تمرینات آماده سازی خود را برای دیدار تدارکاتی مقابل قطر پیگیری کنند.
آخرین مرحله تمرینات تیم امید اواخر بهمنماه برپا خواهد شد و بازیکنان این تیم با شرکت در اردوی شبانهروزی مهیای دیدار روز 4 اسفند مقابل قرقیزستان خواهند شد.
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