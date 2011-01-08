شریط و ضوابط شرکت در کنکور کارشناسی ناپیوسته فراگیر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دارندگان مدرک کاردانی (فوق دیپلم) ناپیوسته و همچنین مدرک کاردانی پیوسته نظام جدید آموزش متوسطه مورد تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی یا وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و دانشجویان سال آخر مقطع کاردانی که حداکثر تا تاریخ 31 شهریور 90 فارغ‌التحصیل شوند، می‌توانند در این آزمون ثبت‌نام و شرکت کنند.

متقاضیان ‌ذکور برای شرکت در آزمون کارشناسی‌ ناپیوسته بایستی ‌هیچگونه منعی ازلحاظ نظام‌ وظیفه‌نداشته باشند.

دارندگان مدرک معادل کاردانی (معادل فوق دیپلم) مشمول ماده 27 آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی مصوب اسفندماه 1369 شورای عالی برنامه‌ریزی سابق که بر اساس مصوبه جلسه 308 مورخ 12 آذر 74 شورای مذکور عنوان معادل از دانشنامه آنان حذف شده است، می‌توانند در این آزمون متقاضی رشته‌های کارشناسی ناپیوسته شوند.

دارندگان مدرک معادل کاردانی (معادل فوق‌دیپلم) مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که در آزمون جامع دارندگان مدرک معادل کاردانی حد نصاب نمره علمی لازم را کسب کرده و پذیرفته شده‌اند، می‌توانند در آزمون رشته‌های تحصیلی کارشناسی ناپیوسته گروه امتحانی ثبت‌نام و شرکت کنند. این قبیل داوطلبان در صورت موفقیت در این آزمون لازم است کارنامه نتیجه آزمون جامع مدرک معادل کاردانی خود را پس از پذیرفته شدن به همراه سایر مدارک لازم به مرکز انتخابی ارائه کنند.

براساس‌ مصوبه‌ جلسه‌ 748 مورخ‌ 17 بهمن ماه 88 شورای‌ برنامه‌ریزی‌ آموزش عالی، دانش‌آموختگان دوره‌های معادل کاردانی (دارندگان مدارک معادل) به شرط آنکه دوره فوق با مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شده باشد و مدرک معادل آنان مورد تأیید وزارت متبوع باشد، می‌توانند با همان مدرک معادل در آزمون کارشناسی ناپیوسته برای ادامه تحصیل در مقطع تحصیلی بالاتر شرکت کنند و در صورت پذیرفته شدن ادامه تحصیل دهند.

دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور (به استثناء موارد مذکور در بند ب قسمت 1) حق ثبت‌نام و شرکت در این آزمون را ندارند و در صورت شرکت با آنان طبق مقررات رفتار خواهد شد و درصورتیکه پذیرفته شوند، پذیرش آنها "کان لم یکن" تلقی می شود.

چنانچه در هر مرحله از ثبت‌نام و یا اشتغال به تحصیل مشخص شود که داوطلب دارای یکی از شرایط مندرج در دفترچه راهنما نبوده است‌، بلافاصله از ثبت‌نام‌، شرکت در آزمون و یا ادامه تحصیل وی جلوگیری و مطابق ضوابط با وی رفتارخواهد شد.