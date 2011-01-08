آسمان کوالالامپور صورتی می شود

به گزارش خبرنگار مهربه نقل از رسانه های مالزی، خانم رانجیت کور رئیس این انجمن گفت: این فرشته ها نماد امید و حمایت از بیمارانی هستند که مبتلا به سرطان سینه می باشند.

وی افزود: رنگ صورتی تجسم جهانی حمایت و همبستگی ازسرطان سینه و نشانگر عشق است. این رنگ همچنین به دلیل مقبولیت بین زنان انتخاب شده است.

"کور" گفت : 10 هزار بادبادک صورتی آماده شده است که در اماکن پررفت و آمد به قیمت 10 رینگیت (هررینگیت معادل 350 تومان) عرضه خواهد شد و علاقمندان می توانند با خریدن آنها از این جنبش که با هدف ارتقای سلامتی جامعه برپا شده حمایت کنند.

وی گفت: با توجه به آمار بالای ابتلا به سرطان سینه در مالزی آموزش زنان در همه گروههای سنی نیازی اجتناب ناپذیراست و زمان آن فرا رسیده که پیام این جنبش به روستاها برسد و زنان را ترغیب کنیم تا با مشاهده هر گونه تغییری در سینه خود به مراکز پزشکی مراجعه کنند.

"کور" ضمن اینکه هدف این جنبش را صرفا جمع آوری کمک نقدی برای بیماران مبتلا به سرطان سینه نمی داند گفت: هدف ما آموزش و ایجاد آگاهی برای کمک رسانی سریع به بیماران مبتلا به سرطان سینه است.

