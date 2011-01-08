هیچ شرطی به غیر از داشتن پروانه ساخت برای حضور در جشنواره نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه نشست مطبوعاتی بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر، مسعود شاهی در پاسخ به یکی از خبرنگاران درباره پرداخت حق و حقوق آثار سینمایی که در جشنواره نمایش داده می‌شوند، گفت: هر ساله بین 25 تا 35 فیلم در جشنواره نمایش داده می شود که در حال حاضر به بیش از 40 نمایش رسیده‌ایم و حق و حقوق آثار را به تهیه کنندگان به طور کامل پرداخت می‌کنیم. ما نمی‌خواهیم نمایش آثار در جشنواره محدود باشد. ما قصد شادابی بیشتری داریم و قصد محدودیت نداریم و همه آثار را طبق جدول نمایش خواهیم داد و مطمئن باشید حقوق مادی تمامی اینها پرداخت خواهد شد.

مسعودشاهی درباره اعلام اعضای هیئت انتخاب داوری گفت: سال گذشته در بعضی از اخبار اعضای هیئت داوری و انتخاب به غلط یا درست اعلام شد. امیدوارم این دوستان رعایت کنند و چنین اخباری را منتشر نکنند. من همینجا اعلام می‌کنم هنوز برای داوری در جشنواره بیست و نهم با هیچکس رایزنی نکرده‌ایم. سال گذشته تعدادی از داوران با توجه به محدودیت‌هایی که دارند از قبیل سفر و تولید فیلم نتوانستند در مراسم افتتاحیه یا اختتامیه شرکت کنند. بهتر است برای اینگونه موارد حاشیه‌ای درست نکنیم.

وی درباره اینکه حضور فیلمها در جشنواره فجر منوط به گرفتن پروانه نمایش است، گفت: سال گذشته فیلمهایی که به جشنواره نیامدند انتخاب نشده بودند برخی نیز که مشکلاتی داشتند با نظر آقای شمقدری این موضوع برطرف شد و ما شاهد بودیم که این آثار به نمایش درآمدند. تاکید می‌کنم قرار نیست فیلمهایی که در جشنواره فجر باشند پروانه نمایش بگیرند و مجوز نمایش به ما ربطی ندارد.

دبیر جشنواره فیلم فجر درباره حذف سه بخش مستند، کوتاه و انیمیشن در این رویداد بین‌المللی گفت: فیلم فجر بحث سینمای اکران بوده است و ما قصد داشتیم این جایگاه را به موقعیت اصلی برسانیم. آثار مستند در جشنواره‌های مختلف و حتی بین‌المللی به خوبی دیده می‌شوند. این موضوع در مورد جشنواره کوتاه نیز صدق می‌کند. اما از سال دیگر موقعیتی را فراهم خواهیم کرد تا از برگزیدگان این بخش‌ها تقدیر به عمل آوریم.

وی افزود: متاسفانه در دوره‌های گذشته حتی بخش‌های رسانه‌ای نیز به خاطر توجه به سینمای حرفه‌ای و بلند توجهی به بخش مستند نداشتند. به جشنواره انیمیشن نیز سالانه در یک جشنواره به خوبی توجه می‌شود. این بخش‌ها به تنهایی قابل ارزش هستند و می‌توانند در رویدادهای تخصصی مورد توجه قرار گیرند. پشتوانه ملی جشنواره همان بخش‌هایی است که فکر می‌کنید از جشنواره حذف شده است.

مسعودشاهی درباره برخورد سال گذشته مسئولان با خبرنگاران گفت: گرچه بعضی از دوستان در مراسم اختتامیه که شما مدنظرتان است مقصر نبودند قطعاً امسال موقعیت بهتری برای خبرنگاران ایجاد خواهیم کرد. من خودم شخصاً در طول 10 روز شاهد زحمات خبرنگاران در برج میلاد بودم. مطمئن باشید امسال شرایط بهتری خواهد بود.

وی درباره حمایت بخش‌هایی غیر از نهادهای دولتی در جشنواره فجر عنوان کرد: جشنواره با توجه به گستردگی که دارد هرچقدر اعتبارات مناسبت‌تری داشته باشد قطعاً فضای بیشتری خواهد داشت. برخی از نهادها بدون شناخت از موقعیت جشنواره نتوانستند ما را در این راه همراهی کنند. امسال شهرداری و نهادهای دیگری که با آنها در حال رایزنی هستیم از این رویداد حمایت می‌کنند البته بخش بازرگانی در تلاش است تا حامیان بهتری را جذب کند.

دبیر جشنواره فجر درباره حضور میهمانان خارجی با توجه به بین‌المللی بودن این رویداد افزود: آقای میرزاخانی قائم مقام دبیر جشنواره با توجه به توانی که دارند کمکهای زیادی در این زمینه به ما کردند. سال گذشته نیز هنرمندان زیادی از خارج کشور در این ایام حضور داشتند و معتقد بودند که جشنواره فجر یکی از بهترین جشنواره‌ها است امسال نیز پیش بینی شده میهما‌ن‌های ویژه ای داشته باشیم.

وی در پاسخ به سئوالی درباره حمایت از اکران فیلمها بعد از جشنواره گفت: امیدواریم با دست اندرکاران اکران موقعیتی ایجاد شود که فیلمهایی که برگزیده شده‌اند امتیاز و حمایت بیشتری از آنها صورت گیرد.

مسعودشاهی در پاسخ به سئوال زمان شروع آغاز به کار موسسه امور جشنواره و همچنین فیلمهایی که امسال درباره جنگ نرم ساخته شده‌اند و قرار است در جشنواره شرکت کنند، عنوان کرد: موسسه امور جشنواره‌ها از سال گذشته شروع به کار کرده است. این فیلم هایی که شما عنوان کردید که درباره جنگ نرم است پروانه ساخت دارند. در جشنواره نیز فرم پر کرده‌اند ما کاری به موضوع آنها نداریم. این آثار در اختیار هیئت انتخاب قرار می‌گیرد و آنها ارزیابی و در نهایت انتخاب خود را اعلام می‌کنند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در ارتباط با بخش بین‌الملل جشنواره گفت: مراسم افتتاحیه بخش بین‌الملل و سینمای ایران در یک روز آغاز می‌شود و با هم فعالیت خود را آغاز می‌کنند. بخش بین‌الملل جدا شده است و در چند روز ابتدایی جشنواره آثار خارجی به نمایش در می‌آید.

مسعودشاهی همچنین در ادامه در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در این ارتباط که آیا بعد از گذشت 29 دوره آیا هنوز باید آزمون و خطا در این جشنواره وجود داشته باشد در صورتی که دو سال گذشته نیز همین شرایط را در جشنواره داشتیم، گفت: آزمون و خطا بحث خوبی است این یک تجربه است که ما می‌توانیم به نتایج مثبتی از این طریق برسیم.

وی در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه این اولین جشنواره دولت دهم است آیا تفاوتی با سایر دوره‌ها دارد؟ گفت: محصول این مدیریت را باید در تولید ببینیم همان طور که می دانید بیش از 100 پروانه ساخت تا کنون صادر شده است. من هنوز فیلمها را ندیده‌ام بهتر است ارزیابی خود را بعد از برگزاری جشنواره ارایه کنیم. به هر حال تنوع موضوعی در تمام این آثار دیده می شود و این محصول همین دولت است.

دبیر جشنواره فجر تاکید کرد: ما هیچ شرطی به غیر از داشتن پروانه ساخت برای حضور فیلمها در جشنواره نداریم و این را بدانید که جشنواره فجر هیچ شرط دیگری نگذاشته است.

وی درباره فضای برج میلاد برای اهالی رسانه و هنرمندان عنوان کرد: فضای برج میلاد این فرصت را به ما می‌دهد که ما هم از اهالی مطبوعات و هم از هنرمندان بهره ببریم. این نسبت را تغییر خواهیم داد و تلاش می‌کنیم هنرمندان را نیز امسال در کنار مطبوعاتی‌ها بیش از گذشته داشته باشیم.